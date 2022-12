Che cosa è successo in Perù

Un tentativo di golpe in Perù è terminato con l'arresto e la destituzione del presidente della Repubblica Pedro Castillo e la nomina della vicepresidente Dina Boluarte. Il paese andino si trova nel pieno di una crisi politica con l'ex sindacalista che ha provato a resistere a una procedura di impeachment da parte del Parlamento. L'ex presidente aveva annunciato lo scioglimento del parlamento poche ore prima che si riunisse per decidere il suo destino. Aveva anche annunciato l'istituzione di un "governo di emergenza eccezionale" e voleva "convocare al più presto un nuovo Congresso con poteri costituenti".

Ora è la vicepresidente Dina Boluarte, a dover traghettare il paese verso le prossime elezioni: "Assumo il potere in conformità con la Costituzione del Perù, da questo momento" e fino al "luglio 2026", quando il mandato di Castillo sarebbe scaduto, ha dichiarato durante una cerimonia davanti al Parlamento Boluarte. Eletta nel luglio 2021 insieme all'ormai ex presidente di sinistra e dallo stesso suo partito di ispirazione marxista (Perù Libero), è la prima donna alla guida del Perù.

Pedro Castillo, 53 anni, invece è stato arrestato: l'ex capo dello Stato è apparso in video seduto su una sedia e circondato da pubblici ministeri e polizia. Secondo i media peruviani, Castillo è stato poi trasferito in elicottero in una base delle forze speciali di polizia a Lima, dove dovrebbe essere trattenuto per un massimo di 15 giorni. La sua destituzione per "incapacità morale", trasmessa in diretta televisiva, è stata approvata da 101 parlamentari su 130, di cui 80 all'opposizione.

Secondo la polizia, dopo il fallimento del suo tentativo di scioglimento, il signor Castillo intendeva rifugiarsi nell'ambasciata messicana e chiedere asilo, ma è stato arrestato prima. Nel frattempo centinaia di manifestanti si sono riuniti pacificamente davanti al Parlamento per denunciare la presunta corruzione del governo.

Pedro Castillo era già sfuggito a due mozioni di impeachment per "incapacità morale", una procedura che in precedenza avevano fatto cadere due presidenti in carica, Pedro Pablo Kuczynski nel 2018 e Martin Vizcarra nel 2020. Castillo è accusato in particolare di ripetute crisi ministeriali e della formazione di quattro governi in otto mesi, un evento senza precedenti in Perù.