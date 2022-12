Perù nel caos, decine di italiani bloccati

Centinaia di turisti stranieri, tra i quali alcune decine di italiani, sono bloccati da martedì nell'area turistica del Machu Picchu in Perù, dopo che il servizio ferroviario è stato sospeso per le violente proteste legate alla destituzione e l'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo. Fonti diplomatiche italiane hanno detto di avere notizia di varie decine di cittadini italiani presenti nel Paese, e che si stimano tra trenta e quarante le persone che transitavano in questi giorni nella regione di Cusco e Machu Picchu e che sono rimaste bloccate nella zona.

Già ieri era arrivata la denuncia di altre ragazze italiane, tre romagnole e una di Firenze, erano rimaste bloccate da 24 ore su un bus in una zona rurale del Perù. Giulia Opizzi, Martina Meoni, Federica e Lorenza Zani, che hanno ra i 21 e i 33 anni, stavano cercando di raggiungere la Bolivia e si trovano nel villaggio di Checacupe. Il mezzo su cui viaggiano è bloccato per una protesta politica scattata dopo il tentato golpe.

Cosa succede in Perù

Il Perù è assediato in queste ore dai manifestanti che chiedono la liberazione dell'ex presidente Pedro Castillo e nuove elezioni generali. L'ex presidente aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento poche ore prima che si riunisse per decidere su una procedura di impeachment a suo carico, ma è stato destituito e arrestato. Ora è la vicepresidente Dina Boluarte, a dover traghettare il Paese verso le prossime elezioni.

Dopo l'arresto di Castillo è scattata la protesta. Le strade sono bloccate. I manifestanti chiedono le dimissioni di Boluarte, la cui ascesa al potere è ritenuta "illegittima", e un ritorno immediato alle urne per eleggere un nuovo Parlamento. Le proteste sono cresciute di intensità nelle ultime ore, nonostante i ripetuti appelli alla calma. A Cusco, nella regione meridionale preandina, un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nell'impianto di Compressione di gas naturale "Kamani".

Il governo ha annunciato che sarà dichiarato lo stato di emergenza sulla rete viaria nazionale. "Prenderemo il controllo della rete in tutto il Paese per garantire la libera circolazione di tutti i peruviani, in modo che possano esercitare in maniera adeguata i diritti che la Costituzione riconosce loro", ha detto il ministro della Difesa, Alberto Otarola. Il governo della presidente Dina Boluarte ha al tempo stesso incaricato le Forze armate di presidiare le strutture strategiche del Paese. "Stiamo parlando di aeroporti, centrali idroelettriche e tutte quelle infrastrutture che per il loro valore strategico servono ad assicurare la vita e l'integrita' di tutti i peruviani", ha detto Otarola citato da "El Peruano".

Le proteste, ha fatto sapere il difensore civico Eliana Revollar, hanno sin qui causato la morte di sette persone, di cui due minorenni. Secondo il ministro dell'Interno, Ce'sar Cervantes, ad oggi 24.400 persone hanno partecipato alle proteste e almeno 44 agenti di polizia sono rimasti feriti.