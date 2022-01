In Perù secondo sversamento di petrolio in dieci giorni, pescatori in rivolta contro Repsol

Dopo quello dello scorso 15 gennaio, definito “il peggior disastro ecologico degli ultimi tempi”, c’è stato un nuovo incidente petrolifero al largo della costa peruviana qusta settimana. Stavolta è stata coinvolta la raffineria di La Pampilla, circa 30 chilometri a nord di Lima, ma le autorità parlano di uno sversamento “relativamente piccolo” che sarebbe sotto controllo, anche se non è stata comunicata l’esatta quantità di petrolio fuoriuscita. Entrambi gli sversamenti riguardano impianti della Repsol. Un gruppo di pescatori artigianali della provincia centrale di Huaral, non lontano dalla capitale, ha bloccato un tratto dell'autostrada Panamericana per protestare contro la multinazionale spagnola e i manifestanti, riferisce il quotidiano El Comercio, vogliono che Repsol si faccia carico dei danni causati dallo sversamento.

La fuoriuscita di petrolio dello scorso 15 gennaio sarebbe stata provocata da alte onde causate da un'esplosione sottomarina che si era verificata nelle stesse ore 10mila chilometri più a ovest a largo dell'Oceano Pacifico, alle Isole Tonga, e sta interessando 1,8 milioni di metri quadrati di costa e ha costretto alla chiusura di più di 20 spiagge, minacciando anche la flora e la fauna di diverse aree protette e impedendo ai pescatori di uscire per mare. La giustizia di Lima ha intanto disposto il divieto a lasciare il Paese per 18 mesi per quattro dirigenti locali della multinazionale spagnola, tra i quali il direttore generale della raffineria dove è avvenuto l'incidente, Renzo Alejandro Tejada Mackenzie. Una corte de La Piedra - Ventanilla, la località della provincia di Callao in cui si è verificata la fuoriuscita, ha infatti accolto una richiesta avanzata dalla Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) di Lima. Secondo gli inquirenti, esiste il rischio che gli imputati tentino di lasciare il Perù prima della fine delle indagini. La Fema sta indagando sul reato di inquinamento ambientale in relazione alle presunte negligenze dell'azienda. Secondo i media locali, la società spagnola rischierebbe una multa di circa 138 milioni di dollari (circa 123,7 milioni di euro).

Il capitano della petroliera “Mare Doricum”, l’italiano Giacomo Pisani, ha pubblicamente accusato la società di aver mentito: gli avrebbe tenuta nascosta l’entità dell’incidente e avrebbe addirittura cercato di addossargli la colpa dello stesso. Pisani avrebbe consegnato alle autorità peruviane dei documenti che proverebbero lo scontro tra lui e la raffineria della Repsol, successivo all’incidente del 15 gennaio nel distretto di Ventanilla. La Repsol aveva inizialmente attribuito la fuoriuscita allo tsunami seguito all’eruzione del vulcano sottomarino a Tonga, avvenuta lo scorso 14 gennaio nel Pacifico meridionale. Ma Pisani avrebbe smentito questa versione, così come il ministro dell’Ambiente peruviano Rubén Ramírez, che l’ha definita “una scusa”.

Al momento, la “marea nera” si sta spostando verso nord, mietendo vittime nella flora e nella fauna costiere peruviane. I danni, che potrebbero perdurare per anni secondo gli esperti, rischiano di essere aggravati dal ritardo nel contenimento degli incidenti. Sono diverse infatti le denunce di interventi superficiali e insufficienti lanciate dalle Ong peruviane. Secondo le accuse, verrebbe rimosso solo il materiale contaminato in superficie, che riemergerebbe all’alzarsi della marea.