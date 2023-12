"Mai visto nulla di simile": centinaia di migliaia di pesci morti trovati sulle rive del Giappone

Dal Giappone arrivano immagini inquietanti. Nei giorni scorsi centinaia di migliaia di pesci - prevalentemente sgombri e sardine - sono stati trovati spiaggiati a riva o morti in acqua al largo del porto di Hakodate, nella prefettura di Hokkaidō, a nord del Paese. I video e le foto mostrano una coltre argentata che si estende per oltre un chilometro. In tutto è stato stimato che in tutta l'area si siano spiaggiati circa 1.200 tonnellate di pesci morti.

Un altro episodio analogo, ma più contenuto nelle dimensioni, è stato osservato mercoledì 13 dicembre vicino alla città di Shima, nella prefettura di Mie, a sud del Paese, dove sono state trovate 30-40 tonnellate di sardine morte. Il quotidiano giapponese 'The Mainichi' spiega che i pescatori sono subito usciti in mare per raccogliere i pesci temendo che le loro carcasse, decomponendosi, potessero abbassare il livello di ossigeno dell'acqua e dunque danneggiare l'ecosistema. "Non avevo mai visto nulla di simile" ha raccontato ai giornali un pescatore che lavora nella zona da 25 anni.

Le autorità giapponesi hanno ammesso di non conoscere il motivo di questi fenomeni che comunque non sono del tutto inediti essendo stati già osservati in passato. L'ipotesi è che la morte dei pesci abbia a che fare con cause naturali, mentre viene categoricamente escluso un collegamento con l'acqua rilasciata nell'oceano dalle cisterne della centrale nucleare di Fukushima.

Le ipotesi che gli esperti ritengono più plausibili sono due: la prima è che i pesci siano stati uccisi da uno shock termico. Sia le sardine che gli sgombri in effetti sono pesci migratori ed è probabile che spostandosi siano finiti in un tratto di mare con temperature troppo basse per permettergli di sopravvivere. La seconda ipotesi è invece che i pesci si siano arenati dopo essere stati inseguiti da ricciole e altri predatori finendo per essere 'imprigionati' a riva senza più ossigeno per respirare.

Ma al momento non ci sono certezze. La causa di questi spiaggiamenti resta "sconosciuta" ha ammesso un funzionario locale al quotidiano Mikine Fujiwara, aggiungendo che le autorità intendono analizzare l'acqua nel tratto di mare interessato. L'agenzia giapponese per la pesca ha invece messo a tacere le teorie secondo cui la morte dei pesci potrebbe avere a che fare con l'acqua di Fukushima spiegando che "non sono state riscontrate anomalie nei risultati delle indagini di monitoraggio dell'acqua".