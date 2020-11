Lo squartatore che ha ucciso 13 donne stroncato dal Covid: "Ha rifiutato le cure"

Aveva 74 anni Peter Sutcliffe, il famigerato "squartatore dello Yorkshire" (Yorkshire Ripper). Il Covid l'ha ucciso. Negli anni '70 il serial killer sconvolse l'Inghilterra e venne condannato per l'omicidio di 13 donne. Ancora oggi è uno dei maniaci omicida più tristemente famosi nella storia del Regno Unito.

Peter Sutcliffe ucciso dal Covid

Di recente Sutcliffe era stato trasferito dal carcere a una struttura ospedaliera ma ha rifiutato di sottoporsi alle terapie contro il coronavirus, secondo quanto riportano oggi i giornali inglesi. Era in cattive condizioni di salute, era obeso e aveva il diabete. Uno dei figli delle vittime ha dichiarato che con la morte dell'omicida si chiude finalmente una pagina terribile della sua vita.

Sutcliffe era stato catturato nel gennaio del 1981 e recluso inizialmente sull'isola di Wight. Regolare frequentatore di prostitute nel nord del paese, il primo omicidio nacque da una discussione sul pagamento, nonostante lui abbia sempre affermato di essere stato guidato dalla voce di Dio. Il primo efferato delitto nel 1975. Il primo di lunga scia.

Condannato a diversi ergastoli, dall'84 era stato tuttavia trasferito in un'ala del Broadmoor Hospital, una clinica psichiatrica di alta sicurezza nel Berkshire (Inghilterra sud-orientale), sulla base d'una diagnosi di schizofrenia paranoide.

Quattro anni fa i medici lo avevano dichiarato guarito e quindi in condizioni di tornare dietro le sbarre in carcere. Era stato quindi rinchiuso nella prigione di Frankland, nord-est dell'Inghilterra. Lo avevano definito "The Yorkshire Ripper" per come infieriva sui corpi delle vittime con martelli, cacciavite, coltelli.

La foto del suo arresto, col pizzetto luciferino e lo sguardo raggelante, è tristemente celebre.

Un identikit di Peter Sutcliffe prima dell'arresto