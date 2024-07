Petroliera si ribalta: disperso l'intero equipaggio, rischio disastro ambientale

La petroliera "Prestige Falcon", battente bandiera di Comore, si è rovesciata al largo del principale porto industriale di Duqm, in Oman. Risultano dispersi i 16 membri dell'equipaggio a bordo, composto da 13 cittadini indiani e 3 dello Sri Lanka, secondo quanto riferito dal centro di sicurezza marittima del Paese. L'imbarcazione è lunga circa 117 metri e la sua costruzione risale al 2007. Si tratta di una petroliera di piccole dimensioni, utilizzata perlopiù per viaggi costieri non troppo lunghi. Le autorità del sultanato hanno disposto un'operazione di ricerca e salvataggio, mentre non è ben chiaro se l'imbarcazione sia attualmente stabile e se i prodotti petroliferi si stiano riversando in mare.

تعقيباً على حادثة انقلاب ناقلة النفط التي ترفع علم جزر القمر جنوب شرق رأس مدركة… pic.twitter.com/f5F8qjGfPx — مركز الأمن البحري| MARITIME SECURITY CENTRE (@OMAN_MSC) July 16, 2024

L'imbarcazione, secondo quanto riporta Reuters, risulta "sommersa, capovolta". I dati di localizzazione avevano mostrato che la nave si stava dirigendo verso il porto yemenita di Aden quando, per cause ancora ignote, si è capovolta al largo del porto di Duqm, vicino ai principali siti estrattivi di petrolio e di gas del sultanato.