I piani di Putin per la guerra in Ucraina: spuntano i documenti "top secret"

Due settimane. Sarebbe questo il lasso di tempo (piuttosto breve) in cui la Russia intendeva conquistare l'Ucraina. A rivelarlo sono presunti piani e le mappe delle forze russe che nelle ultime ore sono state diffuse in Rete. Le quattro immagini mostrano la pianificazione dell'invasione in Ucraina, con inizio il 20 febbraio e conclusione il prossimo 6 marzo. L'autenticità di questi documenti non è ancora stata verificata ma secondo quanto riferito ai media locali da alcune fonti del ministero della Difesa ucraino, i piani scoperti sarebbero realmente quelli di Putin.

Scritti i cirillico, sono diversi i dettagli che si possono individuare. Nella prima pagina è visibile la data in cui i piani di attacco sarebbero stati approvati: il 18 gennaio 2022, praticamente un mese prima dell'inizio dell'invasione.

#BREAKING Leaked document from Russian troops showing war against #Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March. Via @Liveuamap pic.twitter.com/gbKzy2i2Fr — Newsfeed Ukraine ?? (@NewsfeedUkraine) March 2, 2022

Le due mappe mostrano invece la disposizione delle truppe russe in alcune zone strategiche, in particolare uno dei documenti mostra la pianificazione dello sbarco a Stepanovka, che coinvolge il 177° reggimento separato dei marine della flotta russa del Mar Nero. L'obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere e prendere il controllo della città di Melitopol, che si trova nella zona sud-orientale dell'Ucraina.

Stando a questi piani, Putin aveva immaginato un'invasione "lampo" che dovrebbe concludersi, tra qualche giorno, domenica 6 marzo. Probabilmente le cose non sono andate secondo i piani (almeno non questi) visto che una conclusione del conflitto così a breve termine, ad oggi, appare un'opzione altamente improbabile. Nel frattempo Russia e Ucraina sono attese da un nuovo round di negoziati, ma secondo i media stranieri l'esercito russo sta preparando ad una massiccia invasione di KIev.Secondo l'analista Micheal Horowitz i documenti sono stati scoperti "sul campo" dalle truppe ucraine.