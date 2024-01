Il piano di Israele: chi "governerà" a Gaza dopo la sconfitta di Hamas

La futura governance di Gaza è ancora lontana dall'essere definita, ma a dare un'idea più netta della visione israeliana è il ministro della difesa Yoav Gallant. Nella serata del 4 gennaio, poco prima dell'arrivo in Medio Oriente del capo della diplomazia statunitense Antony Blinken, Gallant ha suggerito che Israele manterrà il controllo della sicurezza di Gaza dopo che Hamas sarà stato sconfitto. L'esercito israeliano dunque non si ritirerà completamente dalla Striscia. L'intenzione di Tel Aviv è mantenere la sua "libertà operativa di azione" e continuare a ispezionare le "merci che entrano" sul territorio mentre una task force internazionale guidata dagli Stati Uniti in collaborazione con "partner europei e regionali" si occuperà della ricostruzione.

Gallant ha assicurato che non ci sarà "nessuna presenza civile israeliana nella Striscia di Gaza dopo che gli obiettivi della guerra saranno stati raggiunti", mentre l'amministrazione sarà affidata a un organismo palestinese non meglio identificato. "I residenti di Gaza sono palestinesi, quindi saranno responsabili organismi palestinesi, a condizione che non vi siano azioni ostili o minacce contro lo Stato di Israele". Ma quali organismi? E con quali compiti?

I piani per il futuro di Gaza

Secondo quanto riportano i media internazionali e la stessa tv di Stato israeliana "Kan", si tratterebbe di affidare ai leader locali considerati affidabili la distribuzione degli aiuti aumanitari per "le difficoltà della popolazione". Nessun reale compito di governo, anche perché, per definizione, tali "leader locali" sarebbero ben lontani dal costituire un'entità nazionale riconosciuta e rappresentativa. L'unico soggetto politico già esistente che potrebbe farsi carico di una qualche unitarietà statale, l'Autorità nazionale palestinese, non viene citata da Gallant ed è già stata bocciata da Netanyahu, nonostante gli Usa spingessero per una rivitalizzazione dell'Anp.

Nei progetti del ministro Gallant, riportati dall'emittente "Kan", i comitati palestinesi locali costituirebbero solo uno dei soggetti coinvolti nella governance di Gaza. Il progetto - che non è ancora ufficiale e non è stato annunciato da altri ministri - prevede "quattro attori": l'esercito di Israele con compiti militari ma non di governo, l'Egitto come porta d'ingresso dei beni, una task force internazionale a guida Usa per la ricostruzione e, infine, i suddetti comitati locali per le necessità della popolazione.

L'estrema destra israeliana vuole il ripristino delle colonie

Negli scorsi giorni, membri del governo israeliano appartenenti al partito di estrema destra Sionismo Religioso hanno affermato di voler ripristinare insediamenti ebraici a Gaza, anche incentivando “l’emigrazione volontaria” dei palestinesi dalla Striscia. La “soluzione corretta” per il conflitto è “incoraggiare l’emigrazione volontaria da Gaza verso paesi disposti ad accogliere i rifugiati”, ha affermato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, come riportato dal Times of Israel.

E anche all'indomani della presentazione del "piano Gallant", i membri del governo più a destra nella storia di Israele non rinunciano a farsi sentire. Sono del primo pomeriggio di oggi - 5 gennaio - le parole con le quali il ministro Amichai Eliahu (del partito Potere ebraico) chiede in diretta radiofonica che i palestinesi siano "incoraggiati ad abbandonare Gaza".