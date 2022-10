La Russia plaude al "piano di pace" di Elon Musk. E Zelensky lancia controsondaggio

La lista degli esperti di geopolitica dell'ultima ora si allunga e annovera tra le sue fila un nome di tutto rispetto, almeno quando si tratta di affari e operazioni finanziarie temerarie: quello di Elon Musk. Il patron di Tesla e SpaceX, e per poco anche potenziale nuovo proprietario di Twitter, ha usato proprio questo social per ergersi a moderno re Salomone e proporre, con tanto di sondaggio per i suoi follower, un "piano di pace" a Russia e Ucraina, nella speranza di riuscire laddove le varie Ue, Turchia e Onu hanno finora fallito. Peccato che le sue proposte (Crimea russa e un nuovo referendum nel Donbass sotto la supervisione delle Nazioni Unite) abbiano fatto arrabbiare il Paese aggredito, attirandosi invece il plauso dell'aggressore.

"Il fatto che un uomo come Elon Musk stia cercando una via d'uscita pacifica alla situazione in Ucraina di per sé è molto positivo", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. D'altra parte, ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Tass, queste iniziative "si infrangono" contro le decisioni del governo ucraino come quella più recente che ha messo nero su bianco la "impossibilità di negoziare con il presidente russo, Vladimir Putin". Che Mosca avrebbe gradito, d'altra parte, non è una sorpresa. Con ordine. Nel suo sondaggo, Musk ha (inconsapevolmente?) sposato alcune tesi care a Putin e ai suoi seguaci, sostenendo per esempio che la Crimea è "formalmente parte della Russia, come è stato dal 1738, fino all'errore di Krusciov", e che nel Donbass occorre fare quello che chiede il popolo (dimenticando che nella regione i filoucraini o sono fuggiti o sono stati deportati, secondo quanto denuncia Kiev).





Inevitabile, dunque, che il sondaggio di Musk (i cui risultati sono attesi nelle prossime ore) abbiano suscitato toni decisamente diversi in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha risposto a tono, non senza ironia, e usando gli stessi strumenti: "Quale Elon Musk preferite? Quello che sostiene l'Ucraina o quello che sostiene la Russia?", ha chiesto il leader di Kiev su Twitter, proponendo un sondaggio che ha ottenuto quasi 2 milioni di voti, con una netta maggioranza a favore della prima opzione.

Musk ha incassato la poco sottile presa in giro, e ha replicato: "Sono assolutamente a favore dell'Ucraina, ma sono convinto che una drammatica escalation della guerra provocherà enormi danni all'Ucraina e al resto del mondo", ha scritto, ricordando di aver messo a disposizione di Kiev la rete satellitare Starlink. "I costi sostenuti da SpaceX per rendere funzionante e sostenere Starlink in Ucraina si aggirano finora sugli 80 milioni di dollari. Il nostro impegno per la Russia ammonta a zero dollari. Ovviamente, siamo a favore dell'Ucraina - ha aggiunto Musk - ma cercare di riprendere la Crimea causerà un enorme numero di morti, il tentativo probabilmente fallirà e ci sarà il rischio di una guerra nucleare. Tutto questo sarebbe terribile per l'Ucraina e il mondo".





Toni ancora più aspri nei confronti del magnate sono stati usati da altri esponenti ucraini. Musk "sta cercando di legittimare i referendum farsa che sono andati in scena tra persecuzioni, esecuzioni di massa e tortura? Brutta strada", è stato il duro commento di Mikhailo Podolyak, consigliere di Zelensky. "Coloro che propongono all'Ucraina di rinunciare alla sua gente e alla sua terra - presumibilmente per non ferire l'ego ferito di Putin o per salvare l'Ucraina dalla sofferenza - devono smettere di usare la parola 'pace' come un eufemismo per 'lasciare che i russi uccidano e stuprino migliaia di altri ucraini innocenti, e prendano altra terra' '', ha dichiarato invece il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. Polemica anche l'Ue: "Non c'è Ucraina senza Crimea, cosi' come non c'è Tesla senza batterie", ha detto il commissario europeo all'Ambiente, il lituano Virginijus Sinkevicius.