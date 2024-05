I servizi segreti ucraini hanno sventato un piano russo per assassinare Zelensky

La vita del presidente ucraino era a rischio. Ma l'intervento dei Servizi di sicurezza ucraina (Ssu) ha evitato il peggio: gli agenti ucraini hanno sventato un tentativo da parte dei servizi russi (Fsb) di assassinare Volodymyr Zelensky insieme ad altri esponenti della leadership politica e militare dell'Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, due colonnelli dell'amministrazione della sicurezza ucraina sono accusati di tradimento e di complicità in un attacco terroristico.

"Il controspionaggio della Ssu e gli investigatori hanno sventato i piani della Fsb di eliminare il presidente dell'Ucraina e altri rappresentati dei vertici militari e politici", ha annunciato la Ssu che è riuscita - riporta il sito del giornale ucraino - a smascherare la rete di agenti che le cui attività sarebbero state coordinate dall'Fsb da Mosca. Tra questi, ci sono appunto due colonnelli arrestati che avrebbero fornito informazioni segrete alla Russia. In questo modo - continua la ricostruzione del giornale - i russi stavano attivamente sviluppando piani per eliminare Zelensky.

Uno dei compiti della rete di intelligence russa era quello di cercare tra i militari vicini alla sicurezza del presidente Zelensky persone che potessero prendere in ostaggio il capo dello Stato e poi ucciderlo. Inoltre, i piani erano tesi a eliminare anche il capo dei Servizi di sicurezza ucraina, Vasyl Maliuk, il capo dell'intelligence, Kyrylo Budanov, e altri alti ufficiali ucraini.

I due colonnelli arrestati avevano ricevuto dai russi due droni Fpv, dotati di telecamere, e munizioni che avrebbero dovuto consegnare ad altri complici del piano. Oltre ai droni, l'Fsb russo prevedeva di utilizzare anche missili. Secondo quanto stabilito dall'inchiesta, i due avrebbero accettato volontariamente di collaborare con i russi in cambio di denaro.

Il capo della Sbu Vasily Malyuk afferma che una cerchia ristretta di persone era a conoscenza di questa operazione speciale per smascherare gli agenti nemici. Secondo lui l'attacco terroristico avrebbe dovuto essere "un regalo a Vladimir Putin per il suo insediamento", avvenuto nella giornata di oggi 7 maggio. In particolare, secondo i servizi segreti, gli agenti intendevano uccidere Budanov prima di Pasqua (l'Ucraina ha celebrato la Pasqua ortodossa domenica scorsa).