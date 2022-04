I servizi segreti dell'Ucraina avrebbero sventato un piano sovversivo russo

“Il Cremlino aveva pianificato la creazione di repubbliche popolari nell’Ucraina occidentale da molto tempo”. È la denuncia del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) sul suo canale Telegram, che rivela di aver sventato il piano di Mosca grazie alla collaborazione di uno dei membri del gruppo che avrebbe dovuto sovvertire internamente le istituzioni ucraine. Le indagini della SBU rivelano che la Russia avrebbe iniziato a lavorare al piano per rovesciare l’ordine costituzionale in Ucraina già dall’estate del 2021. L'informatore sarebbe stato avvicinato da un ufficiale dell'intelligence russa in pensione, individuato come l'organizzatore del progetto sovversivo, per creare una "nuova democrazia" in Ucraina.

Per il servizio di sicurezza ucraino, il piano prevedeva il reclutamento di 500 combattenti, preferibilmente ex militari delle Forze armate ucraine, che avrebbero ricevuto armi dalla Russia per prendere il potere. L’attuazione del progetto sarebbe dovuta coincidere con l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma grazie ai funzionari della SBU, la rete è stata smascherata. L'organizzatore del complotto sovversivo e le figure chiave sono stati arrestati dalla polizia all'inizio di marzo nelle regioni occidentali di Ivano-Frankivsk e Khmelnytsky.