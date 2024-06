Troppi piatti sporchi da lavare: uccide il figlio a coltellate

Una banale lite tra padre e figlio per i piatti sporchi, che si trasforma in un brutale omicidio. Un uomo di 59 anni, Timothy Ray Lisby, ha ucciso a coltellate il figlio di 31 anni, Christopher Allen, nella loro abitazione di Marion, in Indiana (Stati Uniti). Come raccontano i media statunitensi, il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'Emergency Medical Services di Indianapolis, dove è deceduto nonostante l'intervento dei medici.

Il delitto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un amico della vittima, che ha raccontato agli investigatori quanto successo venerdì 14 giugno: "È stato suo papà: prima lo ha aggredito con un cucchiaio, poi lo ha colpito con un oggetto affilato preso dal mobile della cucina. Ho visto tutto - ha aggiunto il testimone -, Chris era a terra, in un lago di sangue e una ferita al petto". Secondo la ricostruzione, i due avrebbero iniziato a litigare per chi dovesse lavare la pila di piatti sporchi che ormai aveva riempito il lavello, poi la lite è degenerata.

È stato proprio l'amico e testimone del delitto chiamare i soccorsi: "Ha ucciso l'unico amico che aveva al mondo. Pagherà per quello che ha fatto. Non ho mai visto nessuno sanguinare così tanto e questo mi ha fatto davvero male". Il 59enne è stato arrestato, inizialmente per aggressione aggravata, con l'accusa che adesso è diventata di omicidio.