Calci e schiaffi alla figlia tennista di 14 anni: arrestato papà-allenatore

Una giovane tennista di 14 anni che, al termine dell'allenamento, viene colpita con calci e pugni dal suo allenatore, che poi si rivelerà essere anche suo padre. Arriva da Belgrado, in Serbia, l'ultimo caso che coinvolge un genitore-allenatore e il figlio sportivo: protagonisti della vicenda un uomo di 50 anni di origini cinesi e la figlia 14enne. Le immagini dei maltrattamenti, avvenuti sotto gli occhi di tutti all'interno del campo di gioco, sono state postate su Twitter da Igor Juric, ex calciatore e fondatore di un centro per la protezione dell’infanzia, dopo che sua figlia è stata rapita e brutalmente uccisa.

Il video mostra il padre-allenatore avvicinarsi alla ragazza per rimproverarla, probabilmente per qualcosa andato storto durante l'allenamento. Ma nel giro di alcuni secondi la ramanzina si trasforma in violenza, con il 50enne che si accanisce sulla giovane con calci, schiaffi e spintoni. La ragazza si siede in panchina sperando di evitare ulteriori conseguenze, ma l'uomo insiste nella sua violenza, prendendola per i capelli per trascinarla a terra e continuare a picchiarla. Juric ha poi confermato che l'uomo ripreso nel filmato è stato identificato e arrestato con l'accusa di violenza domestica e verrà processato a breve.

Le immagini diffuse su Twitter sono state condannate all'unanimità dagli utenti social e dagli sportivi di tutto il mondo. Oltre all'ex calciatore, che ha chiesto alla federazione tennistica serba di aprire un'inchiesta sull'accaduto, anche le ex tenniste Pam Shriver e Barbara Schett hanno chiesto il pugno duro nei confronti dell'uomo, mentre la tennista spagnola Paola Badosa ha chiesto di conoscere l'identità della ragazza, così da poterla aiutare. Sul video shock è intervenuto anche Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e adesso allenatore del 19enne Holger Rune: "È orribile, inaccettabile. Dobbiamo sradicare ogni genere di abuso sui minori, dentro e fuori dal campo".