"Il mio ex marito mi ha picchiata e seppellita in un bosco"

Una donna di 42 anni, Young Sook An, ha raccontato alla polizia di essere stata picchiata e pugnalata dall'ex marito, un veterano delle forze armate, che avrebbe anche provato a seppellirla in un bosco nei dintorni di Lacey, città di 40mila abitanti nello stato di Washington (Usa). È il Daily Beast a offrire un resoconto dettagliato di quanto avvenuto, sulla scorta di un documento della corte della Contea di Thurston e di un comunicato della polizia di Lacey. I fatti in breve. Il 16 ottobre Young Sook An e l'ex marito Chae Kyong An, 53 anni, avrebbero avuto una discussione (sembra per motivi economici). Secondo la versione della donna, l'uomo l'avrebbe raggiunta in camera da letto (dove Young An si stava cambiando) colpendola con un pugno in testa e gettandola a terra.

La 42enne sarebbe stata imbavagliata e immobilizzata con del nastro adesivo. Nonostante l'impossibilità a muovere mani e piedi, ha raccontato di essere riuscita a chiamare il 911 dal suo Apple Watch approfittando di un momento di distrazione di Chae che era uscito dalla stanza. Non potendo parlare, si è limitata a mugugnare lanciando urla strozzate per far capire di essere in pericolo. L'operatore del 911 ha raccontato di aver sentito colpi e rumori di litigi sullo sfondo, da qui la decisione di inviare una pattuglia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto (localizzando il ripetitore da cui proveniva la chiamata) hanno trovato la porta del garage aperta e la casa vuota. Anche la porta di ingresso era spalancata.

Da una rapida indagine è emerso che a carico di Chae c'era un divieto di avvicinamento per una storia di presunte violenze domestiche nei confronti dell'ex moglie, ma il provvedimento era stato poi annullato dai tribunale. Nel frattempo, durante il sopralluogo della polizia, a casa della donna erano tornati anche i due figli della coppia, di 20 e 11 anni, non presenti al momento dei fatti. Temendo il peggio gli agenti hanno fatto subito scattare le ricerche, ma qualche ora dopo - alle 00:52 del 17 ottobre - Young An ha bussato a casa di un residente di Stedman Road chiedendo aiuto. Quando la polizia è arrivata sul posto, la 42enne aveva ancora del nastro adesivo avvolto intorno al collo, nella parte inferiore del viso e alle caviglie. Non solo.

Aveva anche estesi lividi alle gambe, alle braccia e alla testa, mentre i suoi vestiti e i capelli erano coperti di terra. La donna, evidentemente provata e in stato confusionale, si sarebbe aggrappata al vicesceriffo sostenendo che il marito avesse cercato di ucciderla. "È ancora là da qualche parte nel bosco". Young ha riferito agli agenti che la lite era scoppiata il giorno prima: i due stavano parlando del loro divorzio, avrebbero litigato per questioni di soldi, lei avrebbe chiesto all'uomo di andarsene. Poi, secondo il suo racconto, è stata colpita e legata. Chae Kyong An l'avrebbe caricata sul suo minivan e portata in un bosco. Qui avrebbe scavato una buca di 2 metri di lunghezza e uno di larghezza per seppellire l'ex moglie ancora viva.

La 42enne ha raccontato di essere stata gettata all'interno della buca che Chae avrebbe poi ricoperto di terra. Young Sook An ha raccontato di essere rimasta sottoterra per diverso tempo (forse addirittura alcune ore) prima di riuscire a liberarsi e fuggire. Come sia riuscita a farlo non è chiaro. Certo è che stando al suo racconto nonostante il 53enne avesse ricoperto parzialmente la buca lei riusciva ancora a respirare, per quanto con molte difficoltà. La donna avrebbe poi camminato per 20 o 30 minuti prima di imbattersi nell'abitazione di un residente a cui ha chiesto aiuto. Chae Kyong An, a lungo nell'Intelligence della Difesa, è stato arrestato qualche ora dopo con l'accusa di tentato omicidio, sequestro e violenze.