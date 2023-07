Picchiata e minacciata in Cecenia la giornalista considerata erede di Politkovskaja

Alcuni uomini armati e mascherati hanno attaccato e ferito gravemente una giornalista russa e un avvocato in Cecenia. I due sono stati costretti a fermare la loro auto per poi essere brutalmente aggrediti. Yelena Milashina, nota giornalista del quotidiano Novaya Gazeta, si stava recando nella capitale cecena Grozny dall'aeroporto locale con Alexander Nemov, un avvocato, quando sono stati attaccati. Milashina e Nemov, che avevano programmato di partecipare a un'udienza in tribunale per il caso di una donna che ritenevano ingiustamente perseguitata per motivi politici, sono stati trasferiti in un ospedale di una regione vicina e si prevede che vengano trasportati a Mosca per ulteriori cure.

"È stato un classico rapimento. Hanno immobilizzato il nostro autista, lo hanno buttato fuori dall'auto, sono saliti, ci hanno piegato la testa, mi hanno legato le mani, mi hanno inginocchiato e mi hanno puntato una pistola alla testa", ha raccontato Milashina a Mansur Soltayev, un funzionario ceceno per i diritti umani, mentre giaceva in ospedale a Grozny prima di essere trasferita. La giornalista è considerata una erede di Anna Politkovskaja, la reporter di Novaya Gazeta critica verso Vladimir Putin, che fu uccisa nel 2006. Memorial, un gruppo per la difesa dei diritti vietato in Russia, ha dichiarato che Milashina e Nemov sono stati "brutalmente presi a calci, anche in faccia, minacciati di morte, è stata puntata loro una pistola alla testa e le loro attrezzature sono state portate via e distrutte". Mentre venivano picchiati, è stato detto loro: "Siete stati avvertiti. Uscite di qui e non scrivete nulla"", ha dichiarato Memorial su Telegram.