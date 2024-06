Tragico incidente sulla pista di kart: muore un pilota di 15 anni

Una tragedia ha sconvolto il mondo del motorsport. Un giovane pilota di 15 anni ha perso la vita durante l'Håsken Grand Prix, una gara di kart che si tiene ad Andebu in Norvegia. Si tratta di uno dei più grandi raduni per giovani appassionati di kart in Norvegia, che quest'anno ha attirato oltre 200 partecipanti. L'ultimo incidente mortale di kart nel Paese è avvenuto 34 anni fa.

Cosa è successo

Sulla pista del famoso kartodomo, noto per i suoi tornanti e lunghi rettilinei, il giovane pilota ha perso il controllo del go-kart. Sembra che poi il mezzo si sia ribaltato finendogli addosso. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Il 15enne è praticamente morto sul colpo a causa delle gravi lesioni interne riportate.

Interrotta la gara a cui stavano assistendo circa mille spettatori. Sul posto sono intervenuti i tecnici forensi della polizia e la squadra incidenti dell'amministrazione stradale nazionale, che hanno cercato di ricostruire l’accaduto. Hallgeir Raknerud, segretario generale della Norwegian Motorsport Association ha dichiarato che lavorerà con la polizia per esplorare potenziali misure in grado di prevenire tali incidenti in futuro.

Il cordoglio

Sconvolto il mondo dei kart. "Questa è una giornata terribilmente difficile per la Norsk Bilsport. Un ragazzo troppo giovane ci ha lasciato troppo presto e il nostro pensiero va innanzitutto ai parenti più prossimi", ha dichiarato in una nota la federazione norvegese degli sport motoristici.

Moltissimi i messaggi di cordoglio, come quello di Bjørn Ole Gleditsch, sindaco di Sandejord. Anche Petter Solberg, campione al mondo di rally e rallycross, ha espresso il suo profondo dolore sui social: "Sono sconvolto nell'apprendere la tragica notizia dalla pista di go-kart di Andebu. Si spera che non si verifichino mai incidenti del genere, soprattutto non con qualcuno così giovane. La famiglia del motorsport piange la perdita e invia le condoglianze alla famiglia e agli amici del ragazzo. Riposa in pace".