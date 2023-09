Pilota di elicotteri russo passa con gli ucraini, immagini e retroscena: "Ecco come ho disertato"

Il suo nome è Maksim Kuzminov, ha 28 anni: è il pilota russo dell'elicottero Mi-8 che ha disertato atterrando poco meno di due settimane fa in un aeroporto ucraino. Ora ha invitato gli altri militari russi a seguire il suo esempio.

Era il 23 agosto scorso. L'atterraggio del velivolo faceva parte di un'operazione pianificata da Kiev: la resa è stata il risultato di oltre sei mesi di lavoro da parte dei servizi segreti militari ucraini per portare il Mi-8 e il suo pilota in Ucraina, secondo quanto raccontano oggi i media locali. La famiglia del militare è stata evacuata per tempo dalla Russia e si trova anch'essa in Ucraina, in una località ignota, per ovvi motivi di sicurezza. Altri due membri dell'equipaggio a bordo che non sapevano dove fosse diretto l'elicottero sono rimasti uccisi nell'operazione.

Il pilota russo: "Ecco come ho disertato"

"Ecco come ho disertato". Il pilota russo ha raccontato la sua 'impresa' all'intelligence ucraina, che ha diffuso le parole del militare. "Ho contattato membri dell'intelligence, gli ho spiegato la mia situazione. Mi hanno offerto questa opzione: 'Garantiamo la tua sicurezza, ti diamo nuovi documenti e denaro'", racconta Kuzminov. "Abbiamo creato le condizioni per portare fuori la sua famiglia in sicurezza e abbiamo creato le condizioni affinché potesse portare il suo elicottero senza che l'equipaggio si rendesse conto di cosa stesse accadendo", le parole di Kyrylo Budanov, numero 1 dell'intelligence, a Radio Liberty alla fine di agosto. "C'erano altri due militari con lui: in tutto, 3 persone. Quando si sono resi conto dove erano atterrati, hanno cercato di fuggire. Purtroppo, sono stati eliminati: avremmo voluto catturarli vivi, ma è andata così".

?Trasmettitori disabilitati, bassa quota ed equipaggio morto



L'intelligence ucraina ha mostrato un documentario sul pilota russo Maksim Kuzminov, che ha dirottato un elicottero da combattimento Mi-8 con il suo equipaggio in Ucraina. pic.twitter.com/O7FD3BJCzh — Gianluca (@Gianl1974) September 4, 2023

"Le persone si uccidono tra loro, io non voglio farne parte"

Durante un volo, racconta Kuzminov, "mi sono reso conto che ero vicino al confine. Mi sono detto: 'Proviamo, non sono lontano'. Ho deciso di scendere a una quota molto bassa in silenzio radio, nessuno si è reso conto di cosa stesse succedendo". Nell'intervista non mancano accuse alla Russia: "La verità è che qui non ci sono nazisti o fascisti. Quello che sta accadendo è una tragedia. Morti, lacrime, sangue. Le persone si uccidono tra loro, io non voglio farne parte". L'elicottero perfettamente integro, intanto, sarà utilizzato dalle forze armate ucraine.

Kuzminov è apparso nel documentario 'Downed russian pilots', andato in onda domenica sera sulla televisione ucraina. "Se fai quello che ho fatto io, non te ne pentirai affatto - ha affermato invitando gli altri piloti russi a seguire il suo esempio -. Ti verrà fornito assolutamente tutto per il resto della tua vita: lavoro ovunque, qualunque cosa tu voglia fare. Scoprirai tu stesso un mondo a colori".

Kiev fornirà ai piloti russi garanzie di sicurezza

Nel documentario si sottolinea che Kiev fornirà ai piloti russi che decideranno di disertare tutte le garanzie di sicurezza previste dalla legge, e anche un risarcimento finanziario per i velivoli militari trasferiti. Kuzminov avrebbe anche fornito "prove preziose sull'aviazione dell'esercito, sui sistemi di comunicazione e sulla rete degli aeroporti russi". "Ciò che sta accadendo ora - ha detto Kuzminov - è semplicemente il genocidio del popolo, sia ucraino che russo. La base della mia azione è non contribuire a questi crimini. L'Ucraina vincerà sicuramente questa guerra: è solo questione di tempo, perché il popolo si è mobilitato".