Un pilota ha minacciato di schiantarsi su un centro commerciale

Il pilota di un piccolo aereo bimotore in volo sullo Stato statunitense del Mississippi ha minacciato di schiantarsi contro un supermercato, stando a quanto dichiarato dalla polizia della città di Tupelo, nello Stato meridionale degli Usa. Dopo poche ore di paura nei cieli, il piccolo aereo è atterrato e l'uomo che lo guidava è stato fermato dalla polizia.

Intorno alle 5:00 ora locale, la polizia di Tupelo è stata informata che il pilota di un aereo stava sorvolando la città di circa 38 mila abitanti. L'aereo ha volato in cerchi irregolari sull'area e il pilota ha chiamato il numero di emergenza dicendo di volersi schiantare, secondo la televisione locale Wtva, che cita la polizia di Tupelo. "Il pilota ha contattato i servizi di emergenza e minacciato di schiantarsi intenzionalmente contro un supermercato Walmart", si legge nel comunicato della polizia che non precisa le motivazioni del pilota, con il quale la polizia è stata in contatto.

Le autorità di Tupelo hanno affermato anche di aver lavorato per evacuare il supermercato e una stazione di servizio. Secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, l'aereo è un Beechcraft King Air 90, un velivolo lungo quasi 11 metri e con un'apertura alare di poco più di 15 metri.

Il quotidiano "The Daily Journal" ha riferito che si tratta di un aereo che sarebbe stato rubato. Non si conosce l'identità del pilota, ma la Cnn riferisce che l'uomo sarebbe un dipendente dell'aeroporto dove ha rubato il velivolo. Non si sa se sia un pilota addestrato ma comunque deve avere familiarità col volo data l'azione che ha intrapreso.

Il governatore del Mississippi Tate Reeves ha dichiarato che le forze dell'ordine e i servizi di emergenza stanno "monitorando attentamente questa situazione pericolosa".

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP