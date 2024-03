Pilota e co-pilota si addormentano in volo: paura a bordo

Dramma sfiorato per i 151 passeggeri a bordo di un aereo della Batik Air. Stando a quanto emerso finora, il pilota 32enne aveva chiesto al copilota di prendere il controllo dell'aereo circa mezz'ora dopo il decollo, affermando di aver bisogno di riposare. Preso il controllo del velivolo, però, anche il copilota 28enne si è inavvertitamente addormentato. Secondo il rapporto del ministero dei Trasporti indonesiano, l'uomo soffriva un periodo di forte stanchezza in quanto era alle prese, insieme alla moglie, con la cura di due gemellino avuti appena un mese prima.

Il silenzio radio e la paura a bordo

L'episodio risale allo scorso 25 gennaio: l'A320 di Batik Air era partito da Sulawesi verso la capitale Giakarta. Dopo il decollo, il controllo del traffico aereo di Jakarta ha provato a contattare la cabina di pilotaggio non ricevendo però risposta. Il silenzio radio è durato circa 28 minuti, fino a quando il pilota si è svegliato rendendosi conto che anche il copilota stava dormendo. I due piloti hanno quindi scoperto che, nel frattempo, il volo aveva deviato la propria rotta, ma sono riusciti a compiere l'atterraggio in sicurezza.

Sulla vicenda è attualmente in corso un'indagine. Come riporta la Bbc, le autorità indonesiane hanno "fortemente rimproverato" Batik Air per l'incidente, con il capo del trasporto aereo indonesiano, M Kristi Endah Murni, che ha affermato che Batik Air dovrebbe prestare maggiore attenzione al tempo di riposo del proprio equipaggio. La compagnia aerea ha replicato affermando di "operare con un'adeguata politica di riposo" e di essere "impegnata ad attuare tutte le raccomandazioni di sicurezza".

Nel 2019, la stessa compagnia aerea è stata costretta a effettuare un atterraggio di emergenza dopo che il pilota è svenuto.

I test medici effettuati di routine prima di ogni viaggio avevano stabilito che i due piloti erano in grado di volare: la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca risultavano su valori normali e l'alcol test era risultato negativo.

Tuttavia, ha spiegato l'esperto di aviazione Alvin Lie al Bbc Indonesian, testi di questo tipo non sono in grado di determinare se la qualità del riposo sia buona.