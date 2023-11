Oscar Pistorius è libero: uccise la fidanzata nel giorno di San Valentino

Oscar Pistorius, 37 anni, ha ottenuto la libertà condizionata. L'ex campione paralimpico sudafricano, condannato per l'uccisione della sua fidanzata, sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio, in anticipo dopo 10 anni di reclusione. "Il dipartimento dei servizi penitenziari (Dcs) conferma la libertà condizionata per Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024", ha dichiarato un portavoce del Dcs. All'uomo più veloce del mondo su due arti d'acciaio sarà concessa la libertà vigilata, fino a quando non avrà finito di scontare la pena.

Come condizione per la concessione della libertà vigilata, Pistorius dovrà sottoporsi "a una terapia per la gestione della rabbia, sulla violenza contro le donne e svolgere servizi sociali", ha dichiarato alla stampa Rob Matthews, portavoce della famiglia Steenkamp.

Reeva Steenkamp è morta all'alba del giorno di San Valentino del 2013. Oscar Pistorius l'ha uccisa sparando quattro colpi di pistola attraverso la porta del bagno della sua villa di Pretoria, in Sudafrica. L'atleta ha sempre negato di aver ucciso la fidanzata in preda alla rabbia, affermando invece di averla scambiata per un ladro. Per l'accusa Pistorius ha sparato dopo una lite con la compagna e quindi si è trattato di un omicidio premeditato. L'ex atleta paralimpico stava scontando la sua pena in carcere dal 2014, dopo la condanna a 13 anni.

Oscar Pistorius "non si è riabilitato". A dirlo è June Steenkamp, la madre di Reeva, interpellata dalla commissione per la libertà vigilata prima della decisione. "La riabilitazione - ha commentato - richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze. Nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità".

