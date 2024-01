Scarcerato Pistorius, 8 anni dopo l'omicidio della fidanzata: andrà in una super villa

Dopo otto anni in carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, l'ex atleta paralimpico Oscar Pistorius sta per tornare a casa. Nella giornata di domani, venerdì 5 gennaio, il 37enne verrà scarcerato dopo aver scontato soltanto metà della sua condanna a 13 anni e 5 mesi per omicidio. Pistorius aveva ottenuto la libertà condizionale nel marzo 2023, mentre lo scorso 24 novembre gli è stata concessa la libertà vigilata. Secondo quanto riportato dai media sudafricani, il 37enne trascorrerà il suo tempo da uomo libero nella lussuosa villa a tre piani con 12 letti dello zio, situata nell'esclusivo sobborgo Waterkloof di Pretoria.

La condanna per l'omicidio di Reeva Steenkamp

Nel 2014, l'Alta Corte di Gauteng, Pretoria, giudicò l'ex campione paralimpico colpevole di omicidio colposo dopo aver sparato e ucciso Steenkamp nelle prime ore del giorno di San Valentino del 2013, mentre lei si trovava dietro la porta chiusa del suo bagno. Nel 2016, la Corte Suprema condannò Pistorius a sei anni di carcere, ma la sentenza fu annullata dalla Corte Suprema d'Appello (Csa) nel 2017, con conseguente aumento della pena detentiva, che divenne di 13 anni e cinque mesi. A inizio settimana, il Dipartimento dei Servizi Correzionali (Dcs) ha confermato la data della libertà vigilata al 5 gennaio, confermando quanto precedentemente comunicato nello scorso novembre.

Il portavoce del Dcs, Singabakho Nxumalo, ha dichiarato alla stampa che la decisione di concedere la libertà vigilata a Pistorius è stata presa dopo aver valutato il profilo di Pistorius e altro materiale presentato ai fini dell'esame della libertà vigilata. "Il Dipartimento afferma che la decisione di mettere il detenuto Oscar Pistorius in libertà vigilata, con effetto dal 5 gennaio 2024, rimane valida e deve essere applicata". "Ciò significa che Pistorius sarà ammesso a un sistema di correzione comunitaria e sarà monitorato fino alla scadenza della sua pena nel 2029 - ha dichiarato Nxumalo - l'elevato profilo pubblico legato a Pistorius non lo rende diverso dagli altri detenuti né giustifica un trattamento incoerente".

La madre di Reeva, June Steenkamp, che ha recentemente dovuto affrontare anche il lutto per la scomparsa del marito Barry, ritiene che Pistorius non abbia avuto rimorsi per l'omicidio di sua figlia e che pertanto dovrebbe essere tenuto dietro le sbarre. La donna ha parlato durante un incontro facilitato dal Dcs nell'ambito del programma di dialogo tra vittima e colpevole. "Sarà difficile stare nella stessa stanza con lui... Mi sento molto stressata". Alla domanda se credeva che Pistorius fosse pentito dopo tutto questo tempo di prigionia, aveva risposto: "No. Mai".

La parabola Pistorius, dalle Olimpiadi al delitto

Prima dell'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, avvenuto il 14 febbraio del 2013, il nome di Pistorius era divenuto celebre per i suoi successi sportivi. Il velocista è stato infatti il primo atleta con le due gambe amputate a correre ai Giochi Olimpici di Londra 2012 grazie all'uso di protesi al carbonio di ultima generazione. In un anno, quindi, Pistorius è passato dalla gioia di Londra al carcere per omicidio. La giovane donna è stata trovata morta nella casa di Pistorius a Pretoria con quattro colpi di pistola alla testa e al braccio. L'ex campione le ha sparato con una pistola di nove millimetri di calibro. 'Blade Runner', come viene soprannominato, si è difeso affermando di aver scambiato la donna con un rapinatore e che avrebbe sparato per sbaglio. Il tutto è avvenuto alle 4 della mattina in Sudafrica, il giorno di San Valentino del 2013.

La perdita delle gambe

Pistorius ha fatto la storia dell'atletica con la sua partecipazione ai Giochi del 2012 tra i normodotati oltre che con i paralimpici e ha anche portato la bandiera del Sudafrica nella cerimonia di chiusura. Pistorius è nato il 22 Novembre 1986 senza la fibula, il lungo e sottile osso sul lato esterno della gamba da sotto il ginocchio alla caviglia, in entrambe le gambe.I suoi genitori, Henk e Sheila, solo dopo essersi consultati con i migliori dottori hanno preso la straziante decisione di amputare entrambe le sue gambe da sotto il ginocchio. L’operazione fu eseguita dal chirurgo ortopedico sudafricano Dott. Gerry Versveld. I genitori di Pistorius erano stati consigliati di effettuare l’amputazione di entrambe le gambe prima che Oscar avesse imparato a camminare perché sarebbe stato meno traumatico per lui e avrebbe notevolmente aumentato le sue possibilità di mobilità negli anni a seguire. Sei mesi dopo, Pistorius ricevette il suo primo paio di protesi e in pochi giorni aveva imparato a governarle perfettamente. In particolare, giocava a pallanuoto e a rugby al liceo.

Nel giugno 2003 si ruppe un ginocchio giocando una partita di rugby per la sua scuola Boys High di Pretoria e temette allora, all’età di 16 anni, di non poter più continuare la sua carriera sportiva. Su suggerimento del Dottor Versveld, Pistorius iniziò a correre per facilitare la riabilitazione del ginocchio e iniziò ad allenarsi sotto la guida dell’allenatore Ampie Louw nell’Istituto della Scienza dello Sport dell’Università di Pretoria. Da lì iniziò la sua storia di atleta paralimpico ed esempio per i ragazzi. Nel giugno 2004 gli venne dato il suo primo paio di protesi Össur - Flex-Foot Cheetahs e otto mesi dopo la sua prima corsa su pista, il sudafricano vinse l’oro nei 200mt della categoria T44 alle Paralimpiadi di Atene, battendo il record mondiale con un tempo di 21.97.

I successi sportivi

Vinse anche una medaglia di bronzo nei 100mt. Incoraggiato dai suoi risultati ai giochi Paralimpici, decise di gareggiare contro atleti fisicamente integri e ai campionati sudafricani del marzo 2005 arrivò sesto nella finale dei 400mt. Fu al Golden Gala della Iaaf nello stadio Olimpico di Roma il 13 luglio 2007 che Pistorius gareggiò a livello internazionale contro atleti fisicamente integri. Nella gara “B”, arrivò secondo nei 400mt con un tempo di 46.90 secondi.

Pistorius si concentrò poi sulle Paralimpiadi di Pechino e divenne il primo atleta nella storia a vincere l’oro nei 100mt, 200mt e 400mt nelle categorie T43/T44, quest’ultima con un nuovo record paralimpico di 47.49 secondi. Il 21 Febbraio 2009, Pistorius fu vittima di un incidente in barca sul fiume Vaal a Johannesburg, che gli causò gravi lesioni alla testa e al viso. Fu portato in ospedale in elicottero dove rimase cinque giorni in terapia intensiva. L’incidente modificò il suo stile di vita e rafforzò i suoi obiettivi.

Nel gennaio 2011 Pistorius, più magro e più in forma vinse tre titoli ai mondiali di atletica Ipc in Nuova Zelanda, ma per la prima volta in sette anni fu battuto nei 100mt dall’americano Jerome Singleton. Nell’estate del 2011 partecipò a numerose gare con atleti fisicamente integri con tempi inferiori ai 46 secondi, ma fu in Italia, a Legnano, il 19 luglio che ottenne il suo record personale di 45.07 secondi nei 400 metri, qualificandosi per i campionati mondiali ed i giochi olimpici di serie “A”. E' il primo ed unico atleta amputato capace di vincere una medaglia in una competizione iridata per normodotati, ottenendo l'argento con la staffetta 4×400 metri sudafricana proprio ai Mondiali di Daegu (correndo soltanto in batteria).

Nel 2012 ottiene sui 400 metri piani il minimo valido per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Londra 2012, venendo convocato sia per la prova individuale sia per la staffetta 4×400 metri. Il 4 agosto supera agevolmente la sua batteria dei 400 metri, correndo in 45"44, suo primato stagionale. Il giorno dopo prende parte alla semifinale, classificandosi 8° della propria serie con il tempo di 46"44 e venendo eliminato. In quest'occasione il campione del mondo Kirani James chiede e ottiene di scambiare con lui le pettorine con i rispettivi cognomi.