Nonno e papà salvano un bimbo da un pitone di tre metri

L'incubo di ogni genitore, vedere il proprio figlio piccolo mentre viene morso e trascinato via da un grosso serpente. Una situazione da film horror avvenuta in Australia, dove un bimbo di 5 anni è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento del nonno e del padre. Il piccolo è stato attaccato da un pitone lungo circa tre metri mentre si trovava nel giardino della sua abitazione a Byron Bay, a sud di Brisbane, nel sud-est del Paese: il rettile lo ha morso ad una gamba, poi si è avvinghiato all'arto e ha cercato di trascinarlo in piscina.

Dopo che il pitone ha trascinato in acqua il bambino, ha raccontato suo padre alla radio locale, il nonno di 76 anni è saltato in piscina e ha tirato fuori suo nipote, con il serpente ancora attaccato. Allora il padre è intervenuto per srotolare il serpente e cercare di calmare la situazione. Una tragedia sfiorata, che per fortuna si è conclusa senza vittime.