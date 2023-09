Si affaccia alla finestra e si trova un pitone al collo

I casi di attacchi di serpenti e altri animali tropicali stanno diventano purtroppo sempre più frequenti anche nel vecchio continente: spinti dalla moda di "allevare" rettili nelle abitazioni. Questa volta è successo a Rob Byrne, un uomo britannico che è stato aggredito da un pitone di 11 piedi (circa 3,3 metri) che si era arrampicato attraverso la sua finestra. Il serpente ha tentato di mordergli il braccio ferendolo lievemente, poi si è dato alla fuga dopo aver sentito le urla dei familiari. Il caso non sarebbe però isolato. I vigili del fuoco e di soccorso dell’Hampshire e dell’Isola di Wight hanno segnalato un aumento delle chiamate che denunciano serpenti in fuga.

Il signor Byrne, residente a Bishopstoke, ha dichiarato alla Bbc che stava chiudendo a chiave le porte della veranda quando ha notato qualcosa muoversi attraverso una serie di persiane. "Le sue zanne mi hanno graffiato il braccio e hanno prelevato sangue mentre cercava di affondare i denti nel mio braccio", ha dichiarato alla stampa locale. Le sue rapide azioni, ha affermato l'uomo, hanno impedito al serpente di morderlo. "Mi ha catturato la parte posteriore del braccio con una zanna e l'altra è rimasta intrappolata nella mia polo", ha detto.

"Una volta che l'ho spinto via, si è ritirato a metà della veranda, ma mi ha bloccato in un angolo e mi salutava e mi guardava", ha raccontato Byrne. "A quel punto mia moglie e mia nipote sono entrate, l'hanno visto e hanno urlato. Questo deve averlo spaventato perché poi è scivolato lentamente fuori dalla finestra", ha concluso l'uomo, che ha riportato solo ferite lievi. Il pitone è stato in seguito catturato e portato a Tonbridge nel Kent, dove ora è accudito presso il National Center for Reptile Welfare, un'organizzazione benefica che si prende cura dei rettili.

Il direttore Chris Newman ha affermato che è "altamente insolito" trovare un pitone di 3,3 metri, poiché la maggior parte di quelli ricevuti misura tra 1,2 e 1,5 metri. Il serpente non è stato reclamato da alcun proprietario, ma Newman ha dichiarato che le persone devono riflettere bene prima di acquistare un serpente come animale domestico. Il responsabile dell'organizzazione ha esortato i proprietari di serpenti ad assicurarsi anche che il vivaio del loro animale domestico sia sicuro, poiché ne hanno trovati molti con le prese d'aria attaccate nel modo sbagliato.

Jim Green, del servizio antincendio e di soccorso dell'Hampshire e dell'Isola di Wight, ha sostenuto di aver ricevuto numerose segnalazioni di serpenti in fuga durante l'estate. "Con i tempi di austerità che colpiscono le persone ci sono delle conseguenze, e l'elettricità è necessaria per riscaldare il vivaio quando si ha un rettile", ha affermato Green lasciando supporre che in tempi di crisi le famiglie tendano a risparmiare spegnendo la corrente nei luoghi in cui conservano questi animali. "Se le persone non possono permettersi di pagare l'elettricità, allora devono fare qualcosa di responsabile con quell'animale domestico".

Lo stesso signor Byrne ha detto che il pitone che lo ha attaccato apparteneva di certo a qualcuno. "Non sono nativi di questo paese, quindi qualcuno è stato irresponsabile e ha rinunciato ad averlo in casa, oppure l'animale è scappato a causa di misure inadeguate", ha concluso l'uomo.