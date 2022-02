Polemica sul candidato governatore 'scambista', ma lui va avanti: "Non c'è niente di male"

I colpi bassi nelle elezioni statunitensi non sono rari. E così è successo che scavando nel passato del repubblicano Stan Pulliam, in corsa alle primarie del partito per essere scelto come candidato governatore dello Stato del'Oregon, si è scoperto che lui e la moglie hanno avuto un passato da scambisti. Il politico, che attualmente è il governatore della cittadina di Sandy, non ha risposto però come forse si aspettavano i suoi oppositori, ma ha rivendicato quella esperienza che è stata fatta nel rispetto reciproco come scelta della coppia e che non riguarda certo nessun altro che lui e sua moglie

Il politico 40enne ha raccontato che lui e sua compagna di vita, MacKensey, "hanno esplorato relazioni, relazioni reciproche, con altre coppie, per un breve periodo di tempo, prima di decidere che non era una cosa per noi". Il sindaco ha parlato con la testata giornalistica locale, Willamette Week, dopo che è stato reso pubblico uno screenshot del 2016 di un gruppo di scambisti di Facebook, che qualcuno aveva cominciato a far circolare nelle chat interne dei circoli politici dell'Oregon per screditarlo. Lo screenshot mostrava le foto della coppia con una scritta in cui i due si dicevano “entusiasti di essere entrati a far parte della community. Alcuni di voi abbiamo già avuto il piacere di incontrarli e non vediamo l'ora di conoscere il resto di voi!”.

"Le decisioni che abbiamo preso dovevano restare tra me e MacKensey nella privacy delle nostre case", ha detto Pulliam, rivendicando il diritto alla riservatezza su quanto una persona fa nella sua vita personale e di coppia. "Certamente non chiediamo a nessuno di partecipare o praticare o fare nessuna delle cose che abbiamo deciso di fare noi in passato. Ma di certo non ci vergogniamo nemmeno delle decisioni che abbiamo preso, perché ci hanno reso più forti", ha affermato, aggiungendo che "in Oregon, abbiamo davvero a cuore i valori di individualità e libertà". Tuttavia, forse per rassicurare l'ala più conservatrice del partito, Pulliam ha anche sentito il bisogno di chiarire di non essere né bisessuale né gay, dicendo: "Sono un uomo eterosessuale, e ho personalmente partecipato solo ad attività eterosessuali".

La sua corsa alle primarie diventa però adesso in salita, nonostante prima delle rivelazioni fosse il candidato favorito. La base repubblicana potrebbe non fargliela passare franca, come magari avrebbe fatto con qualche altro politico. Dopo una rivelazione del genere "Donald Trump può farla franca, ma Stan Pulliam, non credo che possa. È ancora poco conosciuto e si sta ancora presentando alla gente", ha detto alla stampa locale, Jim Moore, professore di scienze politiche alla Pacific University che ha seguito la politica dell'Oregon per decenni.