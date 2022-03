Polina Kovaleva: la figliastra "vip" di Lavrov è nei guai

Dopo il vertice del consiglio europeo di Bruxelles di ieri, l'Europa si è detta "pronta a chiudere scappatoie, a contrastare possibili manovre evasive e a imporre nuove misure coordinate per minimizzare la capacità della Russia di continuare l'aggressione all'Ucraina". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i 27 - ad eccezione dell'Ungheria -, ma biasimato il ritardo con cui secondo lui si è mossa l'Europa: le sanzioni sono arrivate "un po' tardi", ha detto. Chi si sta muovendo con rapidità è la Gran Bretagna: la lista dei target delle sanzioni anti Mosca imposte dalla compagine Tory di Boris Johnson si allunga di settimana in settimana. E a finire nella lista delle persone colpite dalle sanzioni stavolta è la figlia della compagna del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Si chiama Polina Kovaleva, ha 26 anni e dovrà lasciare il suo appartamento in Kensington High Street, a Londra, da 4,4 milioni di sterline. Quasi 5 milioni di euro, il prezzo di acquisto in contanti nel 2016.

Polina Kovaleva: chi è la figliastra di Lavrov e perché è stata sanzionata

Nella capitale britannica Polina Kovaleva conduce una vita patinata, raccontata nei particolari sul suo account Instagram. Scuole private a Bristol e master all'Imperial College a Londra, Kovaleva è finita al centro dell'attenzione dopo che alcune settimane fa l'investigatrice della fondazione anticorruzione dell'attivista russo Aleksei Navalny, Maria Pevchikh, aveva chiesto alla famiglia della ragazza di rendere conto, come peraltro previsto in Gran Bretagna dal regolamento "Unexplained wealth order", dell'origine dei propri capitali, dato che la ragazza non è sposata, il padre non è milionario e la madre non risulta occupata.

Non molto diversamente da Vladimir Putin che alla prima moglie Ludmilla ha affiancato l'ex ginnasta Alina Kabaeva - o del ministro della difesa Sergei Shoigu che ha, allo stesso tempo, due mogli e due diversi gruppi di figli -, Sergei Lavrov mantiene una moglie ufficiale, con cui nessuno da tempo l'ha visto in pubblico, e dagli anni duemila una compagna, Svetlana Polyakova, che invece lo accompagna spesso anche nei suoi viaggi ufficiali, a bordo dell'aereo del ministero degli esteri. È di sua proprietà un appartamento a Mosca, valutato 6-8 milioni di dollari, una dacia (tipica abitazione russa di campagna) nella regione di Mosca, e almeno due auto di lusso. Ora la figlia è nei guai: è finita nel mirino del governo britannico.