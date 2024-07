A Gaza torna la polio: rischio di deformazione e paralisi per i migliaia di persone

Il virus della poliomielite è stato trovato in alcuni campioni estratti dalle fognature nella Striscia di Gaza. Migliaia di persone, che vivono in campi profughi affollati e con l'assedio dell'esercito di Israele in corso, rischiano quindi di contrarre malattie altamente infettive capaci di causare deformità del corpo e paralisi. Il ministero della Salute di Gaza ha detto che i test effettuati in collaborazione con l'Unicef, "mostravano la presenza di poliovirus" nel territorio, che da 10 mesi è devastato dall'offensiva militare israeliana, scatenata in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Il ministero della Salute israeliano ha confermato che il poliovirus di tipo 2 è stato rilevato nei campioni delle fogne di Gaza testati in un laboratorio israeliano. Risultati simili sono stati rilevati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

"La presenza di poliovirus nelle acque reflue che raccoglie e fluisce tra le tende dei campi profughi e nelle aree abitate a causa della distruzione delle infrastrutture segna un nuovo disastro sanitario", ha detto il ministero di Gaza. L'autorità ha denunciato il "grave sovraffollamento" all'interno dei campi e la "scarsità di acqua", soggetta contaminazione sia da fognature che dall'accumulo di rifiuti. Il ministero ha aggiunto che il rifiuto di Israele di far entrare le forniture igieniche a Gaza "crea un ambiente adatto per la diffusione di diverse malattie".

Mancato trattamento delle acque reflue nella Striscia

La ricomparsa in quest'area della Palestina desta gravi preoccupazioni nelle autorità sanitarie di tutto il mondo. Durante oltre quarant'anni le agenzie delle Nazioni Unite hanno lavorato per sradicare la polio a livello globale, un virus che spesso si diffonde attraverso le acque reflue e l'acqua contaminata. Negli ultimi anni la malattia è riapparsa in Afghanistan, Pakistan e alcuni casi isolati in Nigeria. Le autorità della città centrale di Deir el-Balah hanno riferito questa settimana che le stazioni di trattamento delle acque reflue sono state chiuse a causa della mancanza di carburante.

Hanno avvertito che le strade "saranno inondate dalle acque reflue" e che 700mila civili, la maggior parte dei quali sfollati, sono a rischio di contrarre malattie trasmesse dalle acque reflue. Da parte sua il ministero della salute israeliano ha detto che i campioni "sollevano preoccupazioni sulla presenza del virus in questa regione", aggiungendo che le autorità sanitarie israeliane stanno "monitorando e valutando le misure necessarie per prevenire il rischio di malattie in Israele". Le autorità a Gaza hanno chiesto di fermare l'offensiva israeliana di modo che l'acqua sicura possa essere portata all'interno della Striscia e si possa riavviare il trattamento delle acque reflue.