Beve un bicchiere d'acqua presa direttamente dal fiume sacro: politico ricoverato in ospedale

Due giorni dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua direttamente dal Kali Bein, un fiume sacro a Sultanpur Lodhi, il primo ministro del Punjab (India) Bhagwant Mann è stato ricoverato all'Indraprastha Apollo Hospital di Delhi per imprecisati problemi di stomaco, forse una gastroenterite.

Il video del momento in cui il politico scola senza esitazione alcuna il bicchiere d'acqua, fino all'ultima goccia, senza che nessuno lo fermi, sta facendo il giro del web. Il filmato risale al 17 luglio scorso. E' stato sottoposto a esami medici ed è rimasto ricoverato in ospedale fino alla completa guarigione. Nulla di grave, ma bere acqua di un fiume inquinato non è stata un'idea brillante.

Si era sentito male nella sua residenza ufficiale a Chandigarh. Da lì, era stato trasportato in aereo e ricoverato in ospedale a Delhi. Il governo stesso aveva diffuso le foto di Mann mentre beveva un bicchiere d'acqua presa direttamente dal Bein, per far poi calare un imbarazzato silenzio su tutta la vicenda e non ci sono notizie ufficiali sul suo stato di salute.

Video da Twitter @ashoswai