Il governatore che invita i suoi oppositori a baciare il sedere del suo cane

“Baciatele il sedere”. Questo è l’invito che Jim Justice, governatore repubblicano del West Virginia, ha rivolto a chi - a suo dire - "non ha mai creduto" nel piccolo Stato americano. Il fondoschiena in questione è quello della cagnetta del governatore, un bulldog che il politico aveva adagiato sul leggio durante il suo discorso annuale sullo Stato che amministra. Nel momento clou del discorso, che in queste ore sta facendo il giro del web, Justice ha innalzato il cane per poi girarlo e mostrare agli oppositori il didietro del quadrupede.

La sala ha reagito con ilarità al bizzarro invito del governatore, per nulla nuovo a questo genere di provocazioni. Il cucciolo di bulldog in passato era stato il volto di “Do it for babydog”, la campagna statale di vaccinazione contro il Covid-19 che si è svolta nelle scuole dello Stato a novembre e dicembre. Coloro che sono stati vaccinati hanno potuto partecipare a un concorso a premi. Tra questi c’erano varie licenze a vita di caccia e pesca, diverse borse di studio e persino una festa scolastica con ospite il governatore Justice vestito da Babbo Natale e l’immancabile bulldog.

Nel discorso di giovedì, il repubblicano ha rivendicato i progressi del suo Stato in materia di sviluppo economico e nella lotta alla pandemia. Tuttavia, Justice ha lamentato le critiche da parte dei “dubbiosi” che "non hanno mai creduto nel West Virginia, e che potessimo farcela”. Di qui il poco ortodosso invito finale, certamente destinato a entrare nella storia dei momenti più bizzarri della politica americana e mondiale.