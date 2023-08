Da Politkovskaya a Prigozhin, tutti i nemici di Putin vittime di un 'fato misterioso'

Il leader dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, è morto in un incidente aereo, o forse sarebbe meglio dire in quella che Vladimir Putin potrebbe definire "un'operazione speciale di atterraggio". Il jet privato in cui viaggiava insieme al suo braccio destro, Dmitry Utkin, è precipitato mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo, molto probabilmente colpito da un razzo o in seguito a un'esplosione interna. L'incidente è avvenuto esattamente due mesi l'insurrezione, poi abortita, del 24 giugno scorso. "I responsabili di questo tradimento la pagheranno", aveva giurato Putin. Poi era sembrato che il leader russo avesse deciso di essere clemente con l'ex alleato. E invece adesso Prigozhin è morto, e le vere cause dell'incidente probabilmente non si sapranno mai, almeno finché Putin sarà vivo e al potere. E il capo di Wagner non è certo il primo nemico di Putin che finisce vittima di un fato misterioso, di un incidente, di un omicidio o tentato omicidio di cui non si sono mai scoperti gli autori, almeno in maniera ufficiale.

Il primo caso fu probabilmente quello di Anna Politkovskaya, giornalista russa con cittadinanza statunitense che lavorava per la Novaja Gazeta, giornale indipendente le cui pubblicazioni sono di fatto state vietate adesso dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Politkovskaya, a cui è dedicata la sala stampa del Parlamento europeo, aveva scritto diversi articoli critici nei confronti del presidente nonché diverse violazioni dei diritti umani avvenute, a suo dire, durante la guerra di Cecenia. Il 7 ottobre 2006, dopo essere tornata a casa dal supermercato, la giornalista fu uccisa con un colpo di pistola fuori dal suo appartamento a Mosca. L'omicidio della giornalista 48enne, madre di due figli, suscitò una fortissima indignazione in Occidente. Per quell'omicidio cinque ceceni sono stati condannati nel giugno 2014, ma non si sono mai scoperti i mandanti.

Il caso più eclatante fu probabilmente invece quello di Alexei Navalny, il più famoso leader dell'opposizione russa. Il politico si sentì male e finì in coma mentre stava volando in Russia. Fu trasportato in Germania nell'agosto 2020 per cure mediche e gli esperti occidentali conclusero che era stato avvelenato con l'agente nervino militare Novichok. Pur avendo perso la vista a un occhio Navalny riuscì a salvarsi e una volta guarito torno volontariamente in Russia nel 2021, dove fu immediatamente arrestato. Ora sta scontando diverse condanne per un totale di 30 anni e mezzo per frode e altre accuse che, a suo dire, sono false. Il suo movimento politico è stato messo fuori legge e dichiarato "estremista".

Altre due vittime di un attacco con Novichok furono l'ex agente doppiogiochista russo che passava segreti all'intelligence britannica, Sergei Skripal e sua figlia Yulia. I due furono trovati privi di sensi su una panchina fuori da un centro commerciale nella città inglese di Salisbury, famosa per la sua cattedrale, nel marzo 2018. I due furono portati in ospedale in condizioni critiche e i funzionari britannici sostennero che erano stati avvelenati con il Novichok, un gruppo di agenti nervini sviluppato dall'esercito sovietico negli anni Settanta e Ottanta. Entrambi sono sopravvissuti. La Russia ha negato qualsiasi ruolo nell'avvelenamento.

La vittima di più alto livello, di quella che si sospetta possa essere stata un'operazione ordinata o comunque che ha ottenuto il via libera di Putin, è sicuramente Viktor Yushchenko. Il politico, all'epoca leader dell'opposizione ucraina, fu avvelenato durante la campagna per le elezioni presidenziali del 2004, in cui correva con una coalizione filo-occidentale contro l'allora primo ministro Viktor Yanukovich, filorusso. L'uomo disse di essere stato avvelenato mentre cenava fuori Kiev con funzionari dei servizi di sicurezza ucraini. Sul suo corpo è stata trovata una quantità di diossina mille volte superiore a quella normalmente presente. Il suo volto e il suo corpo sono stati sfigurati dall'avvelenamento e ha subito decine di operazioni in seguito. La Russia ha negato ogni coinvolgimento. Yanukovich ha poi vinto la presidenza in un nuovo scrutinio dopo che la Corte Suprema dell'Ucraina aveva annullato i risultati che dichiaravano Yanukovich vincitore, in mezzo alle proteste di strada soprannominate "Rivoluzione arancione", che furono un'anticipazione di quelle del Maidan.

Non riuscì a salvarsi invece Alexander Litvinenko, ex agente del Kgb e critico dichiarato di Putin fuggito nel Regno Unito. L'uomo morì nel 2006 all'età di 43 anni dopo aver bevuto del tè verde con polonio-210, un isotopo radioattivo raro e potente, al Millennium Hotel di Londra. Un'inchiesta britannica ha concluso nel 2016 che Putin ha probabilmente approvato l'omicidio ma il Cremlino ha negato il coinvolgimento. Un'inchiesta condotta da un giudice britannico di alto livello ha stabilito che l'ex guardia del corpo del Kgb Andrei Lugovoy e un altro russo, Dmitry Kovtun, hanno compiuto l'omicidio nell'ambito di un'operazione che, a suo dire, è stata probabilmente diretta dal Servizio federale di sicurezza (Fsb) russo, il principale erede del Kgb di epoca sovietica.

Sempre a Londra morì il 44enne russo Alexander Perepilichny, trovato morto vicino alla sua lussuosa casa in un esclusivo quartiere residenziale fuori Londra dopo aver fatto jogging nel novembre 2012.L'uomo si era rifugiato in Gran Bretagna nel 2009 dopo aver contribuito a un'indagine svizzera su uno schema di riciclaggio di denaro russo. La polizia britannica ha escluso l'ipotesi di omicidio, nonostante il sospetto che possa essere stato ucciso con un raro veleno.

Ultimamente ha destato qualche sospetto anche la morte del miliardario russo Pavel Antonov, morto lo scorso dicembre cadendo dal terzo piano di un albergo in India. Antonov era un politico del partito di Putin, Russia Unita. Nel giugno dello scorso anno è stato costretto ad abiurare un messaggio contro la guerra scritto su WhatsApp. L'uomo diede la colpa a uno "sfortunato malinteso e a un errore tecnico" assicurando che lo status era stato cancellato.

Anche Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, la più grande compagnia petrolifera privata russa, morì dopo essere precipitato lo scorso settembre da una finestra, in questo caso di un ospedale a Mosca. Lukoil fu tra le poche compagnie energetiche russe che criticarono l'invasione dell'Ucraina, chiedendo pubblicamente un cessate il fuoco appena una settimana dopo che Vladimir Putin aveva annunciato l'inizio di quella che definì una "operazione militare speciale". Dallo scoppio della guerra in Ucraina, una mezza dozzina di uomini d'affari legati all'industria energetica russa sono morti in apparenti suicidi o in circostanze misteriose. Nessuno di questi decessi è stato classificato come omicidio.

