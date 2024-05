La polizia irrompe alla Columbia University: manifestanti pro Palestina arrestati

La polizia di New York è entrata nella Columbia University per riprendere il controllo di Hamilton Hall, l'edificio occupato dai manifestanti pro Palestina. Agenti in assetto antisommossa sono entrati intorno alle 21.30 (ora di New York, le 3.30 in Italia) da una delle finestre dell'edificio, mentre all'esterno del palazzo gli agenti hanno allontanato molti studenti che erano assembrati nelle vicinanze e hanno effettuato decine di arresti. Secondo le autorità, nell'edificio c'erano "anarchici ben noti alla polizia: è gente che non professa ideologie o interessi politici, ma vuole solo creare confusione e scontrarsi con la polizia".

La Columbia University è stata l'epicentro di un movimento nazionale negli Stati Uniti a sostegno della causa palestinese e contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. "Non ci hanno lasciato scelta": così la Columbia University ha motivato la decisione di chiamare la polizia per sgombrare la Hamilton Hall. "Ci rincresce che i manifestanti abbiano scelto una escalation della situazione attraverso le loro azioni. Dopo aver appreso che la Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non abbiamo avuto scelta", si legge in un comunicato. La Columbia afferma che il gruppo che ha occupato la Hamilton Hall era guidato da individui non affiliati all'ateneo.

La presidente della Columbia University, Minouche Shafik, ha anche chiesto alla polizia di presidiare il campus fino al 17 maggio, due giorni dopo la cerimonia delle lauree, durante la quale dovrebbero laurearsi circa 15mila studenti. La richiesta è contenuta nella lettera inviata dall'università alla polizia.

Prima dell'intervento della polizia, il sindaco di New York, Eric Adams, aveva detto che della "protesta pacifica" della Columbia si erano appropriati "agitatori professionisti esterni che vogliono seminare il caos". Adams aveva anche chiesto ai manifestanti di lasciare il campus prima che la situazione degenerasse.