Il capo della polizia israeliana vuole mandare a Gaza i pacifisti

"Tolleranza zero" per chi in Israele protesta contro i bombardamenti del governo a Gaza e chiede una soluzione pacifica al conflitto contro Hamas. Lo ha annunciato il capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, il quale ha anche aggiunto che chi "chiunque voglia identificarsi con Gaza" sarà inviato in autobus nell'enclave palestinese.

I commenti di Shabtai sono stati rilasciati in un video su Tik Tok. Mercoledì, la polizia israeliana ha interrotto una manifestazione ad Haifa che era stata indetta per sostenere il popolo palestinese a Gaza dopo l'incendio scoppiato in un ospedale colpito da dei razzi. Hamas ha accusato le forze armate israeliane del bombardamento, mentre Tel Aviv ha pubblicato delle immagini che dimostrerebbero la responsabilità della Jihad islamica nel lancio dei razzi. La manifestazione si è conclusa con sei arresti.

"Chiunque voglia diventare cittadino israeliano, sia il benvenuto", ha detto Shabtai, rivolgendosi ai palestinesi che vivono in Israele. "Chiunque voglia identificarsi con Gaza è il benvenuto. Lo metterò sugli autobus diretti lì adesso", ha minacciato. Nel breve video, il capo della polizia ha anche affermato che ci sarà "tolleranza zero per qualsiasi caso di incitamento" e che "non ci sarà alcuna autorizzazione per le proteste". Israele, ha spiegato, è "in uno stato di guerra" e "non siamo in una situazione in cui permetteremo a ogni sorta di persona di venire e metterci alla prova".

Secondo le forze dell'ordine, dall'inizio del conflitto, in Israele sono state arrestate 63 persone in Israele con l'accusa di sostegno o incitamento al "terrorismo". Funzionari di polizia hanno detto mercoledì al sito di notizie Ynet che stanno setacciando i social media per trovare palestinesi in Israele che esprimessero sostegno ad Hamas.

Nel frattempo, il deputato di sinistra Ofer Cassif è stato sospeso per 45 giorni dalla Knesset, il parlamento israeliano, per le sue parole sul conflitto e per aver accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu di attuare un piano a Gaza simile alla "soluzione finale" dei nazisti contro gli ebrei in Europa. In un post sui social media pubblicato mercoledì, Cassif ha ricordato di aver sempre condannato Hamas e ha definito la decisione della Knesset "un altro chiodo nella bara della libertà di espressione politica". Le dichiarazioni politiche "contro l’occupazione e la guerra non sono dichiarazioni contro Israele, poiché la pace e la giustizia sono utili anche al Paese e ai suoi abitanti", ha affermato Cassif.

