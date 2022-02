Afroamericano ucciso in casa dalla polizia

E’ stato ucciso nel suo appartamento di Minneapolis dalla polizia. Si tratta di un cittadino afroamericano, morto dopo un intervento della polizia nella stessa città dell’omicidio di George Floyd. E si riaccende la miccia della tensione fra le forze di polizia statunitensi e la comunità afroamericana.

Stando alle prime informazioni, i due poliziotti avevano fatto irruzione. Lo riporta la Cnn che pubblica il video ripreso dalle body-cam in cui si vedono gli agenti entrare in casa urlando "Polizia, perquisizione!”. I due agenti sembrano aver sparato sangue freddo ad un uomo che si trova a letto sotto le coperte. Secondo la versione dei poliziotti, l'uomo, che si chiamava Amir Locke, sembrava armato.

Un fatto che rischia di far ripiombare Minneapolis in un vortice di rabbia e tensione. A quasi due anni dall’uccisione di George Floyd, l’afroamericano morto nel maggio 2020, durante un tentativo di arresto mentre un agente lo teneva fermo a terra soffocandolo con il ginocchio sul collo. Il poliziotto, ormai ex agente, era stato condannato per aver causato la morte di Floyd, tenendo il ginocchio premuto sul collo dell'afroamericano per oltre nove minuti.