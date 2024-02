Minaccia la polizia con una forchetta di plastica e viene ucciso con una fucilata

Un uomo è stato ucciso dalla polizia per avere minacciato gli agenti con una forchetta di plastica. L'episodio, che riapre la polemica sull'uso sproporzionato della forza da parte delle autorità americane, è accaduto lo scorso 3 febbraio ma solo adesso sono state diffuse le immagini dell'intervento.

Nella clip si vede la vittima, il 36enne Jason Lee Maccani, affrontato da circa sei agenti con armi spianate. Secondo quanto ricostruito in una nota ufficiale della polizia, la centrale ha ricevuto la segnalazione di un uomo in stato di alterazione che stava minacciando il suo datore di lavoro in un magazzino. Una volta sul posto gli agenti hanno chiesto al 36enne di avvicinarsi con le braccia alzate, ma lui ha continuato a muoversi con i pugni chiusi e stringendo qualcosa. La nota riferisce di un "oggetto bianco che sporgeva dalla mano destra, che teneva all'altezza del petto". Per gli agenti era una lama, in realtà era la posata di plastica. Poi gli spari. Maccani è stato quindi portato in ospedale, dove è morto.

Secondo la ricostruzione ufficiale della polizia, "il sospettato ha afferrato uno degli agenti e il fucile che aveva in mano dal quale è partito un colpo".

Adesso uno dei poliziotti è sotto indagine per uso eccessivo della forza e l'inchiesta è coordinata dal dipartimento di giustizia dell'ufficio del procuratore generale della California.