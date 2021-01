Il "cittadino-detective" che sorprende nove poliziotti insieme in un bar e li fa multare

Gli agenti erano seduti al tavolo di un locale di Londra in barba alle norme anti-contagio. Per loro è scattata una sanzione da 200 sterline

Nove agenti di polizia sono stati multati a Londra dopo essere stati sorpresi a pranzo in un bar, in barba a tutte le norme anti-contagio. Per loro è scattata una sanzione di 200 sterline a testa, circa 225 euro. Secondo i media inglesi, a segnalare il caso alle autorità è stato un 44enne che passando come ogni mattina davanti allo 'Chef House Kitchen' di Woolwich ha visto diverse auto della polizia parcheggiate. E si è insospettito. Gli è bastato un rapido sguardo all’interno del locale per accorgersi che gli agenti stavano consumando la colazione seduti al tavolo nonostante fosse vietato espressamente dalla legge.