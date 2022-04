Poliziotto colpito al braccio con un machete

Agente di polizia colpito al braccio con un machete. E’ successo alla periferia di Londra, dove gli agenti sono intervenuti in un appartamento per un controllo. All’interno era presente una persona con problemi psichiatrici che, tentando di liberarsi dei poliziotti che volevano immobilizzarlo, ha preso un coltello di tipo machete e ha ferito uno dei due.

Secondo quanto riporta Scotland Yard ogni ipotesi di terrorismo dietro il ferimento del poliziotto è da escludere. Il ferito è ora ricoverato in ospedale con una lesione significativa, ma non in pericolo di vita. L’uomo, già soggetto apparentemente a momenti di squilibrio mentale in passato, ha dato in escandescenze alla vista della polizia.