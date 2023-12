Poliziotto ritrova 13enne scappata di casa, poi inizia una relazione sessuale con lei

Un poliziotto ha ritrovato una 13enne scappata di casa e l'ha riportata da suoi genitori, poi però ha mantenuto i contatti con lei e l'ha convinta ad avere una relazione di tipo sessuale con lui. L'uomo, un 33enne sposato, è stato ora arrestato e rischia fino a 10 anni di prigione. È accaduto a Ekaterinburg, in Russia.

Come racconta la stampa locale lei era scappata di casa e lui era stato incaricato di cercarla. Quando l'ha trovata l'ha convinta a seguirlo a casa e da allora ha iniziato ad avere un rapporto intimo con lei. L'agente è anche sposato e ha un figlio piccolo, è stato sospeso dal suo ruolo e ora si trova agli arresti preventivi e rischia una pena da 3 a 10 anni. "Il rapporto con la studentessa era consensuale, il che non esime in alcun modo il poliziotto dalle sue responsabilità", ha spiegato una fonte al giornale.