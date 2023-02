Poliziotto stupratore condannato a 36 ergastoli

Dopo venti anni di abusi sulle donne, l'ex agente di polizia britannico David Carrick ha ricevuto una condanna esemplare: 36 ergastoli. Il 48enne inglese, veterano di Scotland Yard, si è riconosciuto colpevole nei mesi scorsi di 49 capi d'imputazione relativi a 24 episodi di stupro nei confronti di 12 donne, nonché di aggressioni sessuali e molestie. Nonostante la condanna record, lo stupratore seriale sconterà al massimo 30 anni di reclusione per la scarcerazione anticipata.

Carrick avrebbe "usato il suo potere e il suo controllo" per impedire alle vittime di denunciarlo. Il poliziotto stupratore agiva con "totale disprezzo" nei confronti delle donne, ha dichiarato la giudice Cheema-Grubb, sottolineando che Carrick, soprattutto se ubriaco, si trasformava in un "mostro". L’ufficiale della Met Police è arrivato persino a realizzato un "catalogo" di reati sessuali. Una sua vittima ha raccontato di aver incontrato "il male". L’uomo, secondo la giudice, durante il processo non ha mostrato segni credibili di pentimento e il suo tentato suicidio in carcere va letto più come un atto "di autocommiserazione, non di rimorso".