L'ultima follia social: il pollo cotto con lo sciroppo per l'influenza

Un petto di pollo al paracetamolo. L'agenzia del farmaco statunitense Fda (Food and Drug Administration) ha messo in guardia gli utenti di Tik Tok dall'ennessima follia che ha preso piede sui social. Una "sfida" (se il termino può essere appropriato) che secondo la Fda può diventare molto pericolosa per la salute e addirittura mortale. Di che si tratta? In un filmato diventato virale si vede un ragazzo che cuoce il pollo mettendolo in una padella insieme allo sciroppo NyQuil, un medicinale a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina che si usa contro il raffreddore e i sintomi influenzali. Nel filmato non viene usata la parola 'sfida' e quindi non è chiaro se altre persone abbiano mai provato a cuocere il pollo nello sciroppo anti-raffreddore, certo è che benché il video giri ormai da qualche mese nelle ultime ore ha conosciuto un notevole successo.

"La sfida sembra sciocca e poco appetitosa, e lo è. Ma potrebbe anche essere molto rischiosa - avverte la Food and Drug Administration - Far bollire un farmaco può renderlo molto più concentrato e modificarne le proprietà", spiega infatti l'ente regolatorio Usa precisando che, anche se il pollo così cucinato non viene mangiato, inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni.