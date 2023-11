Attese di anche 13 ore nei pronto soccorso per vedere un medico, ospedali con scrivanie e aree studio speciali per i bambini che studiano e fanno i compiti con la flebo al braccio per non perdere il "treno del ritmo scolastico": dai social media cinesi rimbalzano decine di video e foto che catturano le scene di nosocomi sovraffollati nel picco della stagione influenzale in corso che starebbe colpendo particolarmente i bambini, con più virus che circolano contemporaneamente e che contribuiscono a un'elevata incidenza di infezioni respiratorie.

A video from hospital In Wuhan, the hospital provides desks for students getting IV, this year’s cold usually takes two to three weeks to recover, doing is a kind of upset. pic.twitter.com/Nmdci3Gasf — China in Pictures (@tongbingxue) November 23, 2023

In particolare responsabili dei sintomi più gravi sarebbero adenovirus e batteri del genere Mycoplasma pneumoniae che causano polmoniti particolarmente aggressive con febbre alta ma senza colpi di tosse. Sintomi che hanno allarmato il virologo Roberto Burioni: "Ho fatto l'errore di fidarmi - titubante - dei cinesi a inizio 2020, non lo ripeterò questa volta", ragiona l'esperto che spiega come la Commissione sanitaria nazionale di Pechino abbia forse sminuito il boom di casi di polmonite tirando in ballo quanto successo a tra 2019 e 2020 con l'emergenza Covid. All'epoca la Cina che non aveva fornito all'inizio dettagli del Sars-Cov-2 all'Oms e aveva fatto di tutto per rallentare le successive indagini degli esperti sanitari a Whuan. Burioni ha rilanciato le informazioni diffuse da ProMed, il programma per il monitoraggio delle malattie emergenti dell'International Society for Infectious Diseases (Isid), lo stesso che nel 2019 lanciò il primo allarme su un virus respiratorio sconosciuto, poi ribattezzato Sars-CoV-2.

Nella nota si prospetta l'ipotesi che possa essere in corso un'epidemia diffusa di una malattia respiratoria non diagnosticata in diverse aree della Cina, ma si aggiunge che è troppo presto per prevederne l'evoluzione. A creare particolare apprensione è il racconto di come i bambini ricoverati che non tossiscono e non hanno sintomi se non febbre alta e "sviluppano noduli polmonari". A questo proposito Burioni precisa: "Le comuni infezioni virali dell'infanzia non causano polmoniti o 'noduli polmonari'.

Ma siamo davvero di fronte a un nuovo pericolo sanitario? Attualmente le informazioni sono poche: oggi 23 novembre le autorità sanitarie cinesi - dopo la richiesta di maggiori informazioni avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - hanno ordinato agli ospedali di intensificare il trattamento dei disturbi respiratori raccomandando ai pazienti con sintomi lievi di evitare di andare negli ospedali già inondati di pazienti.

La pandemia di Covid (che in Cina ha fatto 122mila dei 6,9 milioni di decessi registrati nel mondo) ha iniziato a diffondersi proprio dalla Cina alla fine del 2019 ed è ancora fresca nella mente di molti, tanto che nelle ultime settimane alcune autorità locali hanno adottato misure precauzionali reintroducendo l'obbligo di indossare le mascherine protettive per le vie aeree. Le restrizioni zero-Covid erano state cancellate alla fine del 2022 e questa che sta affrontando la Cina è la prima vera stagione influenzale che - come abbiamo visto anche in occidente - trova soprattutto i più piccoli con meno difese immunitarie.

È quello che viene definito "gap immunitario" derivante dalla diminuzione degli anticorpi in generale a causa delle precauzioni protettive adottate negli ultimi tre anni. In particolare la polmonite da micoplasma, sarebbe una malattia respiratoria abbastanza frequente nella Cina settentrionale durante l'inverno e l'autunno. "Rispetto agli anni precedenti, quest'anno si sono registrati più contagi tra i bambini sotto i 3 anni, ma lo stato della loro malattia non mostra segni evidenti di peggioramento" ha osservato Tong Zhaohui, direttore dell'Istituto di medicina respiratoria di Pechino.

L'epidemia di polmonite in Cina, cosa sappiamo

Un noto commentatore politico, Hu Xijin già direttore editoriale del Global Times, ha osservato sul social cinese Weibo di come sua nipote soffrisse di febbre fino a 40 gradi. I racconto sono tutti molto simili ed evidenziano la tendenza dei genitori di portare i bambini in ospedale all'insorgenza dei primi sintomi. Sono diversi i fattori che contribuiscono poi al caos, tra cui la mancanza di medici di medicina generale in Cina che rende gli ospedali la scelta primaria per le consultazioni mediche anche in casi non urgenti. C'è anche una forte convinzione nell'efficacia della terapia infusionale endovenosa, sia a base di liquidi fisiologici che con farmaci, a volte anche in modo irrazionale. Gli esperti del paese asiatico spiegano come alcune cliniche siano orientate al profitto e vedono le infusioni endovenose come un modo per guadagnare di più.

I media statali cinesi ora incoraggiano i genitori a recarsi in ospedale solo nel caso che i bambini malati abbiano un'età inferiore a tre mesi, consigliando di curare a casa i bambini più grandi a meno che la febbre alta non persista oltre i 3 giorni.

Per capire la portata dell'epidemia è sufficiente consultare il popolare social cinese Weibo dove l'hashtag "febbre" ha registrato oltre 350 milioni di clic nel solo giorno di ieri, mercoledì il 22 novembre.