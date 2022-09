Polmonite misteriosa in Argentina, c'è la quarta vittima: cosa sappiamo finora

C'è un nuovo decesso. La polmonite di origine sconosciuta che si è manifestata a Tucuman, in Argentina nord-occidentale, ha provocato la sua quarta vittima. L'ha annunciato sabato il ministero della Sanità della provincia. "Si tratta di un paziente di sesso maschile, di 48 anni, che presentava delle comorbilità, che si trovava in un condizioni gravi in un ospedale pubblico", ha precisato il ministero della Sanità di Tucuman, Luis Medina Ruiz. Si tratta del quarto morto in meno di una settimana. Finora, tutti i casi sono collegati a una clinica. In precedenza sono morti due operatori sanitari e un paziente della clinica. Una donna di 70 anni operata nella struttura viene curata come "paziente zero": in termini medici, il "paziente zero" è la prima persona ad essere stata contagiata da un virus o una malattia in una popolazione durante un focolaio.

Anche se i sintomi sembrano simili al Covid-19, le indagini epidemiologiche hanno escluso che la malattia, insieme all'influenza A e B, o all'hantavirus, sia diffusa dai roditori. I casi complessivi al momento sono poco più di una manciata. I primi sei pazienti hanno iniziato a manifestare sintomi tra il 18 e il 23 agosto. Non sono state ancora escluse, inoltre, cause tossiche o ambientali. Gli esperti stavano analizzando l'acqua e i condizionatori d'aria per possibili contaminazioni o avvelenamenti.