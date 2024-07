La Polonia potrebbe presto abbattere i missili russi nei cieli ucraini

Nel giorno del tragico attacco russo a Kiev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vola a Varsavia è firma con la Polonia un accordo di cooperazione "senza precedenti".

L'accordo infatti "include una disposizione per l'abbattimento di missili e droni russi lanciati nello spazio aereo ucraino in direzione della Polonia. Ci impegniamo a metterlo in pratica" ha dichiarato il presidente ucraino.

Dal canto suo il premier polacco Tusk ha spiegato che la Polonia è aperta all'idea di abbattere i missili russi diretti verso il territorio della Nato mentre si trovano ancora sul suolo ucraino. "Abbiamo bisogno di una chiara cooperazione all'interno della Nato su questo, perché tali azioni richiedono una responsabilità congiunta della Nato, siamo aperti a ciò, la logica indica che questa sarebbe assolutamente un'azione più efficace".

Dalle truppe all'energia: cosa prevede l'accordo

Ma non solo missili. L'accordo prevede anche esplicite clausole sull'addestramento delle truppe: "Collaboreremo anche sugli aerei da combattimento, sia quelli già trasferiti dalla Polonia, sia la possibilità di trasferirne altri in futuro. Nel nostro accordo sulla sicurezza abbiamo formalizzato l'addestramento della Legione ucraina, una nuova unità militare volontaria, sul territorio polacco", ha specificato il presidente ucraino Zelensky.

"Potrai sempre contare su di noi", ha detto Tusk a Zelensky dopo aver firmato il documento prima del vertice Nato di questa settimana a Washington. Il presidente polacco ha poi aggiunto che "la Polonia e l'Ucraina stanno lavorando per formare un 'ponte energetico' fra i due Paesi con il quale nel caso di bisogno l'energia elettrica prodotta in Polonia con l'uso del carbone locale potrebbe essere mandata in Ucraina".

A tale scopo, ha spiegato Tusk, la Polonia vorrebbe però non pagare le quote sulla emissione di Co2 imposte dalla Unione europea. "In questo modo almeno in parte potremmo sostenere gli ucraini durante l'inverno, minacciati dalla crisi energetica a causa degli continui bombardamenti della loro infrastruttura", ha spiegato Tusk