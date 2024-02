L'impresa di pompe funebri che invia "biglietti d'amore" agli anziani della casa di cura

Tentativo insensibile di corteggiare futuri clienti o innocente iniziativa malgiudicata? Polemiche per i biglietti di San Valentino ricevuti dagli anziani pazienti della casa di cura del Whitegates care center, nel Regno Unito. Cartoline affettuose con tanto di cuore rosso, firmate da un mittente un po' particolare: l'agenzia di pompe funebri della zona. "Inviato con amore da Th. Sanders & Sons", si legge nei biglietti.

Le famiglie dei destinatari hanno preso molto male l'iniziativa, accusando anche il personale della casa di cura di aver contribuito a realizzarla. Alcuni di loro hanno perfino annunciato di trasferire gli anziani genitori presso altre strutture. "Fortunatamente, siamo riusciti a nascondere il biglietto prima che la mamma potesse vederlo, perché sarebbe stato devastante", commenta uno dei parenti al Sun.

"È spaventoso per un'impresa di pompe funebri cercare di attirare nuovi clienti prendendo di mira le persone anziane vulnerabili", dice un altro dei parenti. Molti dei residenti, spiegano le famiglie, sono fragili e possono venire facilmente confusi."Questo biglietto avrebbe potuto causare in molti di loro, smarrimento, turbamento e delusione, perché spesso sono qui dopo aver perso i loro compagni di una vita".

La risposta della ditta

"Dalla consegna di coperte natalizie, alle donazioni alle nostre lotterie di beneficenza, all'invio di cartoline e dolci, al dono di semi per il nostro giardino, i loro contributi sono stati ricevuti con gratitudine e apprezzamento sia dai residenti che dai membri del nostro team", si è difesa la casa di cura, assicurando che "i residenti sono stati entusiasti di ricevere le cartoline di San Valentino e hanno trascorso una bella giornata di festeggiamenti".

Un portavoce della società madre dell'impresa di pompe funebri ha invece espresso il proprio rammarico: "Siamo profondamente dispiaciuti per qualsiasi disagio involontario causato dalla cartolina di San Valentino inviata al Whitegates care centre da una delle nostre filiali". "Ci impegniamo a mantenere un rapporto positivo e rispettoso con le comunità che serviamo", prosegue l'agenzia. "Accettiamo che, in questo caso, i nostri sforzi per entrare in contatto con la comunità locale siano stati giudicati inappropriati".