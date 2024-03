Ponte crollato a Baltimora: blackout totale prima dello schianto, l'effetto domino e i poliziotti eroi che hanno evitato una strage

"È come vedere una montagna scomparire". I residenti di Baltimora reagiscono con incredulità al disastro del Francis Scott Key Bridge, un'icona della storia della città che non esiste più. La guardia costiera degli Stati Uniti ha sospeso al calar della notte le ricerche dei dispersi per il crollo del ponte: sono con ogni probabilità morti. Impossibile, nel caso fossero sopravvissuti al volo di decine di metri, resistere così tante ore nelle acque gelide. Le autorità hanno detto che i sei facevano di una squadra di operai stradali che stava riparando le buche stradali quando il gigantesco portacontainer Dali, lungo 289 metri, battente bandiera di Singapore, ha colpito un pilone.

Crollato il Francis Scott Key Bridge a Baltimora

Sei morti, è questo il bilancio del disastroso incidente all'iconico Francis Scott Key Bridge a Baltimora, nel Maryland. I poliziotti balzati in mezzo alla carreggiata hanno bloccato il traffico ed evitato una strage. E' crollato, spiegano gli esperti, per effetto domino: è bastato un urto localizzato per far cedere l'intera struttura, inaugurata 47 anni fa. Le opere del passato non avevano la ridondanza e la robustezza strutturale odierne (e le navi cargo erano di dimensioni molto inferiori). Il domino è avvenuto quando è stata colpita una pila del ponte, causando di fatto la perdita di appoggio: un effetto sproporzionato rispetto alle cause che lo hanno generato. Nei ponti moderni il danno sarebbe stato limitato alla zona colpita.

"Come un terremoto"

Priscilla Thompson, che vive a Dundalk, di fronte al Key Bridge, è stata svegliata nel cuore della notte dall'orribile rumore dell'acciaio che si schianta. "Ho davvero pensato che fosse un terremoto o qualcosa del genere perché la casa ha tremato molto forte", ha detto al Baltimore Sun. "Per quattro o cinque secondi ha tremato tutto. Poi è sceso il silenzio".

Oltre 30.000 abitanti del Maryland ogni singolo giorno lo attraversavano. Sentire la frase "il Key Bridge è crollato" è stato uno shock per Baltimora.

Blackout totale, inutili tutte le manovre

Pochi minuti prima che la portacontainer Dali si schiantasse contro il Francis Scott Key Bridge, la nave ha avuto un "blackout completo" che ha tolto la potenza al motore e alle attrezzature di navigazione. Lo ha confermato un funzionario, secondo quanto riporta il New York Times. Clay Diamond, direttore esecutivo dell'American Pilots Association, ha detto di aver parlato con l'Association of Maryland Pilots e che la causa del guasto del sistema non è chiara. Anche se i generatori di backup della nave si sono attivati, ripristinando un po' di energia, il sistema di propulsione è rimasto offline. Poco prima dello schianto, le luci della nave sembrano accendersi e spegnersi più volte. Ciò che ha portato alla perdita di potenza a bordo della Dali è ignoto: l'inchiesta dovrà fare luce soprattutto su questo elemento, perché non ci sono molti altri punti da chiarire.

La nave era all'inizio di un viaggio che sarebbe dovuto durare 27 giorni dal porto di Baltimora fino allo Sri Lanka. Quando la portacontainer ha perso potenza, il pilota locale, che era salito sulla nave per comandarla nelle procedure di uscita dal porto, ha provato in ogni modo a rallentare la deriva della nave verso il ponte. Invano. Ha provato a virare il timone a sinistra e anche gettare l'ancora. Tutto inutile.

Poliziotti eroi: "Strage evitata"

Una volta resosi conto di aver perso il controllo, i piloti non avevano scelta. Poco prima dell'01:30 di notte hanno fatto una chiamata di soccorso, avvertendo le autorità che una collisione era imminente. Allarme recepito al volo dalla polizia, che ha evitato che il bilancio fosse molto più pesante. "Queste persone sono eroi", ha detto il governatore Wes Moore a proposito della polizia che ha impedito alle auto di salire sulle rampe del ponte. "Hanno salvato molte vite umane ieri notte."

Il ponte sarà ricostruito

Il presidente Joe Biden ha assicurato che il governo federale pagherà la costruzione di un nuovo ponte, ma i funzionari statali e federali non sono in grado di dire quanto tempo ci vorrà. Ma è chiaro che l'impatto sul commercio e sull'economia della città portuale si faranno sentire per mesi e mesi. L'incidente sulla stampa Usa è stato paragonato soprattutto al crollo del Sunshine Skyway di Tampa, nel 1980, quando una nave da carico entrò in collisione con una colonna di supporto nel mezzo di una tempesta e distrusse il ponte, uccidendo 35 persone.