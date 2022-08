Crolla un ponte: auto finiscono nel fiume

Il ponte di Tretten è collassato su se stesso, spezzandosi in più tronconi. Le immagini che giungono da twitter sono drammatiche: si vedono anche alcuni veicoli in bilico tra asfalto e acqua. Siamo nel sud della Norvegia sul fiume Gudbrandsdalslgen. La struttura in acciaio e legno lunga 148 metri era stata inaugurata nel 2012 lungo una strada provinciale.

Si temono morti e feriti.

Articolo in aggiornamento