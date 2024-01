Il portellone dell'aereo caduto su una casa: cosa succede dopo il volo della paura

Il portellone del jet Boeing 737 MAX 9 che si era staccato durante un volo dell'Alaska Airlines poco dopo il decollo da Portland è stato recuperato nel cortile di una casa. Lo ha comunicato il National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense mentre proseguono le analisi sulle cause dell'incidente che ha avuto un risalto mondiale anche dopo i terrificanti video pubblicati sui social.

Il portellone che si è staccato in volo

Investigator-in-Charge John Lovell examines the fuselage plug area of Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. pic.twitter.com/luikyh9OhG — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 8, 2024

Il portellone si è staccato dal lato sinistro di un jet dell'Alaska Airlines venerdì 5 gennaio 2024 subito dopo il decollo mentre il Boeing 737 faceva rotta verso la California, depressurizzando l'aereo con 177 persone a bordo e costringendo i piloti a tornare indietro.

Sabato la Federal Aviation Administration (FAA) ha ordinato la messa a terra temporanea di 171 jet Boeing MAX 9 che avano installato lo stesso portellone dal peso di circa 27 kg e che copre una porta di uscita utilizzata principalmente dalle compagnie aeree low cost.

Il portellone è stato recuperato domenica da un insegnante nel cortile della sua casa nel quartiere di Cedar Hills. Ora gli ingegneri potranno esaminare tutti i componenti per stabilire le cause dell'accaduto. Secondo le prime evidenze la forza derivante dalla perdita del portello è stata così forte da aprire anche la porta della cabina di pilotaggio durante il volo lasciando nel caos anche i piloti per qualche istante. Inoltre secondo alcune indiscrezioni la spia di guasto della pressurizzazione automatica si era accesa sullo stesso aereo dell'Alaska Airlines almeno tre volte in giorni precedenti all'incidente: il 7 dicembre, il 3 gennaio e il 4 gennaio. Tuttavia non è chiaro se ci sia qualche collegamento. Tuttavia la compagnia aerea Alaska Airlines aveva deciso di sospendere i voli di quell'aereo verso le Hawaii in modo che fosse possibile tornare rapidamente in un aeroporto se necessario.

L'ente statunitense per la sicurezza dei voli ha comunque deciso di mettere a terra gli altri Boeing MAX 9, compresi quelli impiegati da altre aviolinee, fino alla fine dei controlli di sicurezza. Prevista la cancellazione di centinaia di voli fino alla metà della settimana. Per Boeing un ulteriore danno di immagine dopo che nel 2019, le autorità globali avevano messo a terra tutti gli aerei MAX per 20 mesi dopo che 346 persone avevano perso la vita negli incidenti in Etiopia e Indonesia causati da un errore di progettazione di un software di navigazione.