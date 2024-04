Le prime foto del molo galleggiante costruito dagli Usa a Gaza: "Costa 320 milioni"

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso le immagini del molo galleggiante costruito dall'esercito statunitense al largo della costa di Gaza, che una volta completato sarà destinato a essere utilizzato per l'approdo delle navi con le forniture degli aiuti umanitari necessari alla popolazione.

La costruzione del molo temporaneo è iniziata in mare la scorsa settimana e le immagini mostrano l'equipaggio di diverse navi militari impegnato nella costruzione della piattaforma. Il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh ha detto che il costo del molo è salito a oltre 320 milioni di dollari, oltre il doppio delle stime iniziali.

Secondo il Pentagono la costruzione coinvolge circa 1.000 persone dell'Esercito e della Marina statunitense. Il molo temporaneo era stato annunciato dal presidente Joe Biden lo scorso marzo mentre i funzionari umanitari imploravano Israele di facilitare l’accesso dei rifornimenti di soccorso a Gaza attraverso le rotte terrestri. Aprendo una seconda via per gli aiuti, questa volta via mare, i funzionari dell’amministrazione Biden speravano di evitare la carestia nel nord di Gaza. Una situazione che oggi come oggi è ampiamente scongiurata.

Intanto crescono le preoccupazioni per la minaccia che le truppe americane vengano coinvolte nella guerra tra Israele e Hamas: un colpo di mortaio è caduto vicino all'area in cui il molo toccherà terra.