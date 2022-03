"Attenzione a dare informazioni sui bombardamenti, aiutano i russi"

Il Ministero della difesa dell’Ucraina è preoccupato dall’uso dei social media da parte dei suoi connazionali. In questa prima settimana di guerra con la Russia, l’attività social dei cittadini, e del governo ucraino hanno contribuito alla resistenza contro gli invasori mantenendo alto il morale delle truppe e mostrando a tutto il mondo le difficoltà dell’esercito russo.

La guerra si combatte anche su internet, da ambo le parti. Al momento, la strategia comunicativa del governo ucraino insieme ai post degli utenti pare stia pagando, ma si sta palesando il rischio di un effetto boomerang.

L’avviso del Ministero della difesa

Ieri in un post sulla propria pagina ufficiale su Facebook, il Ministero della Difesa ucraino ha invitato utenti e bloggers a un uso consapevole dei social. Il motivo è che alcuni post potrebbero rivelare le posizioni di truppe o postazioni presidiate dagli ucraini esponendoli agli attacchi dell’artiglieria russa, migliorandone la precisione.

“Kiev e altre città ucraine stanno subendo attacchi missilistici nemici – si legge nel post del Ministero della Difesa ucraino - . I social network e altre fonti informative ben conosciute commentano in tempo reale le conseguenze e la precisione dei missili nemici. E, soprattutto, facciamo appello ai blogger, esperti o utenti ordinari della comunità di Internet: le vostre informazioni potrebbero essere di interesse per l’artiglieria russa per aggiustare ulteriormente il prossimo colpo del nemico. Fate attenzione quando diffondete informazioni sui bombardamenti in tempo reale. Il nemico è demoralizzato, continua a subire perdite! Vinciamo insieme!”