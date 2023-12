David Kozak e la strage all'università dopo i messaggi deliranti sui social: trovato morto anche il padre

Secondo la polizia di Praga, sarebbe uno studente di 24 anni di nazionalità ceca, David Kozak, il killer che nel tardo pomeriggio di oggi 21 dicembre ha ucciso quindici persone e ferito un'altra trentina alla Facoltà di Lettere alla Charles University. Dopo la strage compiuta nei corridoi della facoltà, l'attentatore sarebbe salito sul tetto dell'università e affacciandosi sulla centralissima piazza Jan Palach, avrebbe sparato verso il ponte Manes, popolare strada percorsa dai turisti in visita alla Città Vecchia della capitale ceca.

Questa mattina era stato trovato morto anche il padre del killer, in un villaggio ad una ventina di chilometri da Praga. Inoltre David Kozak avrebbe creato un canale Telegram pochi giorni prima della sparatoria. Qui l'aggressore dell'Università di Praga avrebbe spiegato che era stufo della vita, che tutti lo odiavano e che lui odiava tutti.

Kozak che era studente nella stessa facoltà attaccata, avrebbe chiaramente indicato di voler effettuare una sparatoria di massa ispirandosi ad Alina Afanaskina, una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre 2023. "Non ha ucciso abbastanza persone, cercherò di risolvere la cosa", ha scritto Kozak.

L'attentato alla Charles University di Praga

Sui social durante la sparatoria sono stati caricati i video degli studenti presenti nell'ateneo, barricati nelle aule, in attesa di essere evacuati.

La sparatoria è avvenuta al quarto piano dell'edificio della Facoltà di Filosofia. L'attentatore ha usato un fucile di precisione.

Alcuni studenti hanno cercato riparo sul tetto come mostrano le immagini riprese dai passanti. Purtroppo una studentessa non sarebbe riuscita a mantenere la presa cadendo nel vuoto.

La polizia ha confermato che l'assalitore armato è stato "eliminato", dopo che quest'ultimo era apparso armato sul tetto della sede della Facoltà di Lettere. L'aggressore sarebbe morto cadendo dal tetto dopo essersi sparato.