Precipita aereo da turismo, tre morti

Tragico incidente in Francia. Un aereo da turismo si è schiantato al suolo oggi, 10 aprile, poco dopo il decollo dall'aeroporto di Saint-Brieuc, un comune in Bretagna. I media locali parlano di tre vittime. A perdere la vita il pilota, 50 anni, e una coppia di passeggeri di età compresa tra i 20 ei 30 anni. Secondo Le Télégramme, l'aereo si è schiantato in un campo, non lontano dalla pista dell'aeroporto.

? Trois morts dans le crash d’un avion de tourisme dans les Côtes-d’Armor en Bretagne

?? https://t.co/ZLUfWQQYXT pic.twitter.com/mj59I2saNU April 10, 2022