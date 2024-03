Si filma su una mongolfiera, poi cade nel vuoto: morto dopo volo di 1.500 metri

Un uomo è morto a Melbourne, in Australia, dopo essere precipitato da una mongolfiera: un volo di 1.500 metri che non gli ha lasciato scampo. Pochi istanti prima della tragedia la vittima si era filmata mentre ammirava il paesaggio, un video inquietante, mostrato dall'emittente australiana 7News.

La mongolfiera è partita da Melbourne intorno alle 7, ora locale, di ieri, lunedì 18 marzo, con a bordo dieci passeggeri. Uno di loro, che nel filmato indossa un maglione marrone, appare tranquillo e sorridente in compagnia delle altre persone. Alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo sembrava star bene prima della tragedia, durante il volo ha chiacchierato di politica con i presenti, poi è volato fuori dalla cesta, precipitando nel vuoto.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il pilota ha subito lanciato l'allarme ed è tornato a terra, mentre gli altri passeggeri erano visibilmente sotto shock. I passeggeri di una seconda mongolfiera hanno riferito di aver sentito le chiamate di soccorso alla radio che informavano che qualcuno era caduto da un altro pallone. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza: la polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica di questa tragedia.

Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nel giardino di un'abitazione a Preston, un sobborgo nel nord-est di Melbourne, come confermato da un residente ai media locali: "Mio fratello ha sentito un rumore sordo, simile a un forte scoppio, come se un oggetto molto grande fosse caduto in casa. Soltanto quanto abbiamo sentito le sirene siamo usciti a controllare".